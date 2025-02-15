В Польше арестовали россиянина по делу о «координации диверсий»

Опубликовано: 15.02.2025 09:09 , Обновлено: 15.02.2025

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что суд арестовал гражданина России по подозрению в "координации диверсий". По его словам, мужчина скрывался в Боснии и Герцеговине, откуда его депортировали в Польшу. В Москве эту ситуацию не комментировали.

Как утверждает политик, диверсии были направлены “против Польши, США и других союзников”. При этом имя арестованного гражданина РФ, как и подробности дела, Туск не привёл. Вместо этого он заявил, что прокуратура и Агентство внутренней безопасности Польши “отлично сработали”. По данным прокуратуры, диверсии заключались в поджоге зданий и отправке посылок с замаскированной взрывчаткой.

Тем временем министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк сообщил, что подозреваемого арестовали сроком на три месяца, добавив, что депортация и заключение под стражу стали «серьёзным ударом по российской диверсионной сети в Европе». Кроме того, он выразил “особую благодарность” Агентству безопасности и разведки Боснии и Герцеговины за “плодотворное сотрудничество”.

Между тем 14 февраля Окружной суд в Кракове признал россиян Андрея Г. и Алексея Т. виновными в расклейке объявлений, призывающих вступать в ЧВК Вагнера, и приговорил их к 5,5 года лишения свободы. Также суд обязал каждого из подсудимых выплатить по 30 тысяч злотых (около 24600 белорусских рублей) в качестве штрафа, передало польское издание Polsat News.

По версии следствия, россияне размещали в общественных местах наклейки с QR-кодами, которые вели на страницу с предложением вступить в ряды наёмников. Андрея Г. и Алексея Т. обвинили в вербовке в запрещённую международным правом наёмническую структуру, участии в гибридной войне на территории Польши и других стран ЕС, а также в участии в организованной вооружённой группировке “с целью совершения преступлений террористического характера”.

Ранее Telegraf.news писал, что прокуратура Польши обвинила 53-летнего белоруса и 59-летнего поляка, которых задержали в марте 2023 года, в шпионаже. Польские спецслужбы утверждают, что уроженец нашей страны занимался разведкой на территории города Бяла-Подляска, после чего докладывал обо всём белорусским спецслужбам. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В Беларуси обвинение напрямую не комментировали.

До 10 лет тюрьмы. Прокуратура Польши обвинила белоруса в шпионаже. Что известно?