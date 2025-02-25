Премьер Польши объявил о начале депортаций иностранцев. Кого коснётся?

Опубликовано: 25.02.2025 20:18 , Обновлено: 25.02.2025

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о решительных мерах, предпринимаемых польскими спецслужбами в отношении «иностранных преступных группировок», действующих на территории страны. «Время депортаций», — написал Туск в своём аккаунте на платформе X, комментируя полученную от главы МВД информацию.

Ранее, во вторник, министр внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Томаш Семоняк заявил, что иностранные банды пытаются закрепиться в Польше, взять под контроль различные виды преступности и при этом используют жестокие методы, передало его слова издание Onet.

В интервью Польскому Радио Семоняк подчеркнул, что речь идёт о «жёсткой, импортированной преступности».

Он отметил, что практически каждую неделю поступает информация о жестоких разборках и действиях, чаще всего происходящих между членами этих банд.

По словам министра, в прошлом году из Польши власти выдворили 8 тысяч человек, ещё сотни находятся под арестом. Однако, как отметил Семоняк, эти цифры не отражают всей полноты картины, поскольку многие статистические данные включают, например, нарушения ПДД. Особого же внимания, по его словам, требует именно организованная преступность.

В качестве примера Семоняк привёл недавнюю драку на площади Конституции в Варшаве, произошедшую в прошлую пятницу. В столкновении с применением ножа участвовали трое граждан Грузии. Один из них, 31-летний мужчина, скончался от полученных ранений, двое других задержаны и помещены под арест на два месяца. «Это единичный случай в статистике, но с крайне серьёзными последствиями», — прокомментировал польский министр.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в Польше пограничники задержали восьмерых человек, которых обвинили в подпольном производстве документов и отмывании денег. По данным ведомства, всего в преступную группировку вошли более 40 подозреваемых, среди которых — граждане Беларуси и Украины.

В Польше задержали белорусов по обвинению в подделке ВНЖ, виз и паспортов