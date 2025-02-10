Премьер-министр Армении Пашинян предложил Азербайджану «институциональный мир»

Опубликовано: 10.02.2025 12:01 , Обновлено: 10.02.2025

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал статью, в которой обвинил Азербайджан в создании реальных угроз безопасности Армении и призвал к установлению «институционального мира» в регионе.

В своём открытом письме Пашинян подробно разобрал тезисы, звучащие в официальной риторике Азербайджана, о том, что Армения вооружается и готовится к нападению. По мнению армянского премьера, эти заявления преследуют одну из двух целей: либо Азербайджан действительно опасается нападения со стороны Армении, либо сам планирует агрессию и ищет для неё оправдание.

Пашинян категорически опроверг обвинения в подготовке к нападению. Он напомнил о достигнутой в Праге 6 октября 2022 года договорённости, согласно которой Армения и Азербайджан празнали территориальную целостность и суверенитет друг друга в границах бывших Армянской ССР и Азербайджанской ССР, что зафиксировано и в Алма-Атинской декларации.

Эта договорённость, по словам Пашиняна, уже имеет юридическую силу в обеих странах. Премьер-министр подчеркнул, что Армения не ставит перед собой задачу военного возвращения более 200 кв. км своей международно признанной территории, находящейся под контролем Азербайджана, поскольку этот вопрос принципиально решён, и существует реальная возможность его практического решения в процессе делимитации границ.

В то же время, Пашинян признал, что реформы армянской армии, проводящиеся в рамках принципа защиты международно признанной территории, отчасти связаны с Азербайджаном. Он уточнил, что угрозы безопасности Армении исходят именно от Баку, где на самом высоком уровне звучат заявления, ставящие под сомнение территориальную целостность Армении.

В качестве примера он привёл дискурс о так называемом «Западном Азербайджане», в рамках которого значительная часть суверенной территории Армении называется «территориями, контролируемыми Республикой Армения» (или «контролируемыми политико-правовой единицей под названием “Республика Армения” территориями»). Вкупе с «театрализованным судебным процессом в Баку», приобретением Азербайджаном оружия на миллиарды долларов и агрессивной риторикой официального Баку это, по мнению Пашиняна, создаёт реальные угрозы для Армении.

Премьер-министр Армении убеждён, что решения, способные снять напряжённость, уже выработаны в ходе совместной работы с Азербайджаном. В частности, уже согласованные статьи мирного договора исключают взаимные территориальные претензии, а подписание договора навсегда закроет этот вопрос. Пашинян отметил, что согласованная часть договора достаточно весома и готова к подписанию, а по двум несогласованным статьям Армения представила комплексные решения и ожидает ответа Азербайджана.

Кроме того, Армения предложила Азербайджану создать механизмы взаимного контроля над вооружениями и совместного расследования пограничных инцидентов, а также наладить железнодорожное сообщение через территории обеих стран.

Пашинян обратил внимание, что комиссии по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном работают в нормальном режиме, а недавно состоялась встреча представителей комиссий по делам военнопленных и пропавших без вести.

«Все это означает, что нет никаких предпосылок для эскалации в регионе, более того, созданы все предпосылки для мира. Необходимо отказаться от постановочных действий и политики постановки эскалаций и установить институциональный мир. Армения не только готова к этому, но и не откажется от этого пути», — заключил Пашинян.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о заявлениях, которые сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам. Он говорил, что Армения — «фашистское государство» и Азербайджан готов уничтожить этот «фашизм». По его словам, почти 30 лет Арменией правили «пропагандисты фашистской идеологии», чем сделали всю страну «похожей на них».

«Мы хотим мира» — Алиев пригрозил уничтожить «фашистские» власти Армении