Премьер Канады пригрозил США "целенаправленным решительным ответом" на введение пошлин

Опубликовано: 01.02.2025 11:47 , Обновлено: 01.02.2025

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пригрозил США "целенаправленным решительным ответом" на введение пошлин. Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля введет 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики и 10%-ные пошлины на товары из Китая.

“Мы готовы дать ответ — целенаправленный, решительный, но разумный, немедленный ответ. Это не то, чего мы хотим, но если он [Трамп] пойдет дальше, мы тоже будем действовать”, — пообещал Трюдо в телевизионном выступлении, [link href=“https://www.reuters.com/world/americas/trudeau-says-canada-would-respond-immediately-any-us-tariffs-2025-01-31/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] агентство Reuters.

По мнению канадского премьера, страна может столкнуться с “трудными временами” в ближайшие дни и недели, и уже наступил “критические момент”. “Я знаю, что канадцы могут быть обеспокоены и встревожены, но я хочу, чтобы они знали, что федеральное правительство и, по сути, все правительственные инстанции поддерживают их”, - сказал политик.

По информации Reuters, Канада отправляет 75% всего своего экспорта товаров и услуг в Соединенные Штаты, поэтому экономика страны может серьезно пострадать после введения обещанных Трампом пошлин.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт 31 января сообщила, что “пошлины вступят в силу с завтрашнего дня”, то есть с 1 февраля. Кстати, она же ответила на заявление Трюдо: «Я думаю, Джастину Трюдо было бы разумно поговорить с президентом Трампом напрямую, прежде чем продвигать подобные нелепые комментарии в СМИ».

«Посмотрим, как пойдут дела» — Трамп не исключил новые санкции против России и поставки оружия Украине

Как [link href=“https://www.theguardian.com/us-news/2025/jan/31/trump-tariffs-canada-mexico-china” target=“_blank” rel=“noopener”] написала [/link] британская газета The Guardian, Мексика также разработала планы после обещаний Трампа ввести пошлины, но отказалась предоставить подробности. «У нас есть план A, план B и план C на случай, если правительство США решит что-то сделать», — заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Ранее страна дала понять, что ей «придется» ответить собственными пошлинами, если США введут их.

А Китай в свою очередь заявил, что будет «решительно защищать» свои интересы.

“Тарифы не вызывают инфляцию” - Трамп

Американский президент считает, что введение пошлин на товары из-за рубежа принесет федеральному правительству сотни миллиардов долларов. При этом Трамп признал, что его тарифы могут вызвать «временные краткосрочные сбои», но выразил надежду, что американцы поймут, почему ввели пошлины.

“Тарифы не вызывают инфляцию. Они вызывают успех”, - считает глава США. Также он анонсировал введение пошлин против товаров из Евросоюза, так как Брюссель, по мнению президента Соединенных Штатов, “ужасно относится к США”.

Ранее Telegraf.news писал, что Дональд Трамп, официально вступивший в должность президента США 20 января, подписал с десяток указов сразу же после своей инаугурации. Среди них — решение о выходе страны из Парижского соглашения по климату и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), о помиловании порядка 1500 своих сторонников, участвовавших в штурме Капитолия в 2021 году, о введении режима ЧС на границе с Мексикой и ужесточении миграционной политики, а также об отмене 78 указов и распоряжений своего предшественника Джо Байдена.

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