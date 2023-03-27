Премьер Израиля решил отменить судебную реформу после массовых протестов

Опубликовано: 27.03.2023 12:07 , Обновлено: 27.03.2023

Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху 27 марта заявил, что приостановит судебную реформу, которая вызвала массовые протесты. Об этом сообщили местные СМИ.

По информации прессы, в ближайшее время он сообщит о своем решении публично.

Напомним, что в воскресенье, 26 марта, от 600 до 700 там протестующих собрались в Тель-Авиве и других городах, узнав об отставке министра обороны Израиля, который призвал свое же правительство остановить реформу судебной системы.

Также протестующие объявили «Национальную неделю паралича»: с 27 марта врачи, учителя и члены профсоюзов решили отказаться выходить на работу, требуя от правительства Нетаньяху отмены судебной реформы.

Сотни тысяч израильтян вышли на протест против правительства и объявили «неделю паралича»

Что за судебная реформа?

Согласно реформе, правительство Израиля планировало контролировать назначение судей, а парламент — получить право отменять решения Верховного суда.

Правительство утверждало, что изменения необходимы для обуздания Верховного суда, который они считают изолированным, элитарным и больше не представляющим израильский народ. Оппоненты считают, что эти планы угрожают основам израильской демократии.