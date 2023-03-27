Премьер Израиля решил отменить судебную реформу после массовых протестов
Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху 27 марта заявил, что приостановит судебную реформу, которая вызвала массовые протесты. Об этом сообщили местные СМИ.
По информации прессы, в ближайшее время он сообщит о своем решении публично.
Напомним, что в воскресенье, 26 марта, от 600 до 700 там протестующих собрались в Тель-Авиве и других городах, узнав об отставке министра обороны Израиля, который призвал свое же правительство остановить реформу судебной системы.
Также протестующие объявили «Национальную неделю паралича»: с 27 марта врачи, учителя и члены профсоюзов решили отказаться выходить на работу, требуя от правительства Нетаньяху отмены судебной реформы.
Сотни тысяч израильтян вышли на протест против правительства и объявили «неделю паралича»
Что за судебная реформа?
Согласно реформе, правительство Израиля планировало контролировать назначение судей, а парламент — получить право отменять решения Верховного суда.
Правительство утверждало, что изменения необходимы для обуздания Верховного суда, который они считают изолированным, элитарным и больше не представляющим израильский народ. Оппоненты считают, что эти планы угрожают основам израильской демократии.