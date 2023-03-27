Сотни тысяч израильтян вышли на протест против правительства и объявили "неделю паралича"

Опубликовано: 27.03.2023 08:49 , Обновлено: 27.03.2023

В воскресенье, 26 марта, от 600 до 700 там протестующих собрались в Тель-Авиве и других городах, узнав об отставке министра обороны Израиля. Тот ранее призвал свое же правительство остановить реформу судебной системы.

За это премьер Нетаньяху уволил его, объявив о потере доверия к министру обороны. По его словам, тот действовал “за спиной” правящей коалиции.

Нововведения дадут правительству решающий голос при выборе судей, вместо парламента, а также лишат права Верховный суд отклонять принятые парламентом законы.

Протестующие объявили «Национальную неделю паралича»: с 27 марта врачи, учителя и члены профсоюзов отказываются выходить на работу, требуя от правительства Нетаньяху отмены судебной реформы.

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В воскресенье протестующие пытались прорваться к резиденции премьера Нетаньяху и даже начали строить баррикады на улицах.

А бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что страна находится в “величайшей опасности” со времен войны Судного дня 1973 года, когда на страну внезапно напала коалиция арабских государств.