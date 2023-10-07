Премьер Израиля объявил войну ХАМАС

Опубликовано: 07.10.2023 22:46 , Обновлено: 26.02.2025

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху вечером 7 октября после разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что впереди израильтян и палестинцев ждёт долгая война. Но не между собой, а с террористами из ХАМАС.

Он призвал жителей сектора Газа покинуть места рядом с базами террористов. “Мы отомстим за этот черный день”, - пообещал он.

“ХАМАС начал жестокую и порочную войну. Мы выиграем эту войну, но цена будет высокой… То, что произошло сегодня, не останется без реакции в Израиле. И я позабочусь о том, чтобы это больше не повторилось. Все правительство поддерживает это решение. Военные немедленно используют всю свою мощь, чтобы вывести из строя возможности ХАМАСа. Мы будем бить по ним до смерти”, - продолжил он.

“Мы превратим все места в этом злом городе, где прячется ХАМАС, в руины. Жители Газы, уходите оттуда немедленно”, - посоветовал он палестинцам и предупредил террористов об ответственности, если заложники погибнут.

“Вы несете ответственность за безопасность похищенных. Израиль ответит каждому, кто причинит им вред. Эта война займет время и будет трудной. Обещаю, что с Божьей помощью и нашими совместными силами мы победим”, - пообещал Беньямин Нетаньяху.

“Мир смотрит”

В свою очередь, Джо Байден также выступил с заявлением 7 октября в котором рассказал, что поручил помощникам активизировать контакты с Израилем, странами региона, ЕС и палестинской администрацией.

“Террористы ХАМАС вторглись в Израиль, убивая не только солдат, но и мирных жителей. Целые семьи взяты ХАМАС в заложники. Израиль имеет право защищать себя”, - заявил он.

Президент США также предупредил враждебные страны не пытаться испоьзовать атаку террористов “в своих интересах”.

“В этот трагический момент я хочу сказать [ХАМАСУ], всему миру и террористам повсюду: Соединенные Штаты поддерживают Израиль. Мы позаботимся о том, чтобы они получили помощь, в которой нуждаются их граждане, и они могли продолжать защищать себя…”, - пообещал он.

“Террористическим атакам никогда не бывает оправдания, и поддержка моей администрацией безопасности Израиля является твердой, как скала, и непоколебимой…”, - сказал Джо Байден.

Ранее Телеграф сообщил, что Совет безопасности Израиля к вечеру 7 октября принял решение, что армия (ЦАХАЛ) может проводить военную операцию на территории сектора Газа, откуда вторглись террористы. Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что это не “операция”, а настоящая война.

ЦАХАЛ начал зачистку на границе сектора Газа. Что известно о вторжении палестинских террористов на этот момент?