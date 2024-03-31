Премьер Израиля Нетаньяху отправился в больницу для проведения операции

Опубликовано: 31.03.2024 20:00 , Обновлено: 31.03.2024

При плановом осмотре вечером 30 марта у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обнаружили грыжу, для ее удаления запланировали операцию. Об этом сообщила канцелярия премьера.

По рекомендации врачей операцию по удалению проведут вечером 31 марта под общим наркозом, отметили в сообщении.

Там также сказано, что пост премьер-министра Израиля временно займет вице-премьер и министр юстиции страны Ярив Левин.

К слову, в июле 2023 года он уже заменял Нетаньяху на посту главы правительства. Тогда действующий премьер попал в больницу из-за обезвоживания, ему провели операцию по установке кардиостимулятора.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Нетаньяху отклонил предложение террористов ХАМАС об обмене заложников и прекращении огня, назвав это «капитуляцией». “Если ХАМАС останется в Газе, это только вопрос времени, когда произойдет еще одна резня», — заявил тогда израильский премьер.

Нетаньяху отказался от перемирия на условиях ХАМАСа