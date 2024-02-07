Нетаньяху отказался от перемирия на условиях ХАМАСа

Опубликовано: 07.02.2024 21:51 , Обновлено: 07.02.2024

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду, 7 февраля, отклонил предложение от террористов ХАМАСа об отмене заложников и прекращении огня, назвав его «бредовым» и «капитуляцией», которая приведет к новой резне. Но Нетаньяху при этом не сказал, что переговоров не будет.

Он также пообещал, что израильская военная операция начнется и в городе Рафах.

“Мы на пути к полной победе - ЦАХАЛ на пути к достижению всех поставленных нами целей: уничтожению ХАМАСА, освобождению всех похищенных и устранению угрозы безопасности из Газы… Если ХАМАС останется в Газе, это только вопрос времени, когда произойдет ещё одна резня”, - заявил премьер-министр Израиля.

Ранее “Аль-Джазира” сообщила, что узнала содержание предложения ХАМАСа, предполагающего трехэтапный план прекращения огня в Газе в ответ на посреднические усилия Катара и Египта. Он включает вывод израильских войск и поэтапный обмен палестинских заключенных на израильских пленников в Газе.

Делегация террористов из ХАМАСа во главе с Халилем аль-Хайей, членом политбюро палестинских экстремистов, уже отравилась в Каир, чтобы обсудить сделку с официальными лицами из Катара и Египта. Те выступают посредниками в переговорах с Израилем.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Гутерриш заявил, что он “очень встревожен” планами Израиля атаковать Рафах, где укрываются 1,9 миллиона палестинцев, бежавших с севера сектора Газа, где ЦАХАЛ провел зачистку региона от террористов.

Вот что ещё сказал глава правительства Израиля:

Мы на пути к решительной победе. На политическом уровне мы стремимся ликвидировать ХАМАС и вернуть всех пленных.

Мы не вернемся [из Газы] без победы. [Израильские военные] убили и ранили более 20 000 из этих диверсантов. Мы ликвидировали 18 из 20 батальонов [ХАМАСа].

Мы приказали [израильским военным] действовать в Рафахе, последнем оплоте ХАМАСа.

У нас нет другого выбора, кроме решительной победы, чтобы запретить ХАМАСу совершать любые другие массовые убийства.

Я сказал госсекретарю США: “Мистер Блинкен, мы очень близки к победе”.