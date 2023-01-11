Представители России и Украины провели переговоры в Турции

Опубликовано: 11.01.2023 10:21 , Обновлено: 11.01.2023

Уполномоченные по правам человека в Украине и в России Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова в ночь на 11 января провели в Турции переговоры.

Фото опубликовал украинский омбудсмен.

«Ночь переговоров. […] Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран», — написал Лубинец в своем телеграм-канале.

В свою очередь Москалькова также заявила,что обсуждала «вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран».

Ранее Телеграф писал, что Лубинец пообещал поднять вопрос о возвращении «гражданских заложников, которые были массово задержаны Российской Федерацией на временно оккупированных территориях и которым не разрешают вернуться домой». И заявил, что у него планы «амбициозные».