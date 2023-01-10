Представители России и Украины договорились провести "амбициозные" переговоры на этой неделе

💼 Официально

Опубликовано: 10.01.2023 12:23 , Обновлено: 10.01.2023

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила 10 января, что планирует встретиться со своим украинским коллегой в Турции уже в конце этой недели.

“Я подтверждаю, что планирую провести эту встречу, - заявила Москалькова журналистам, передает государственное информационное агентство ТАСС. - На территории Турции состоится крупный форум, который организует турецкий комиссар, и мы говорили о потенциале встречи и предварительной повестке дня”. Она добавила, что форум состоится 12-14 января.

Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец подтвердил будущие переговоры и написал в воскресенье в Telegram, что встреча с Москальковой “состоится через несколько дней в Турции”. “Главный вопрос, который предстоит обсудить, - это возвращение наших героев домой”, - сказал он, добавив, что у него планы “амбициозные”.

“Отдельно мы поднимем вопрос о возвращении гражданских заложников, которые были массово задержаны Российской Федерацией на временно оккупированных территориях и которым не разрешают вернуться домой”, - пообещал Лубинец.

Запланированная встреча состоится после того, как Киев и Москва провели в воскресенье, 8 января, обмен пленными, в результате которого, по словам официальных лиц обеих стран, в общей сложности 100 солдат вернулись в свои родные страны.