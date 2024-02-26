“Предал королеву” — Трамп пригрозил принцу Гарри депортацией

Опубликовано: 26.02.2024 10:44 , Обновлено: 26.02.2024

Кандидат в президенты США Дональд Трамп подверг критике политику администрации Байдена и призвал не защищать британского принца Гарри. Об этом сообщило издание “Mirror”.

По мнению Трампа королевская семья была слишком «милостива» к герцогу Сассекскому после его “скандальных выходок”. В случае своей победы на выборах он пообещал не делать исключений в вопросах эмиграционной политики.

Напомним, что после издания мемуаров «Запасной», в которой принц Гарри признался, что иногда употребляет кокаин его дальнейшее нахождении на территории США и получение американского гражданства теперь под вопросом.

Накануне сын короля предстал перед американским судом, чтобы ответить на вопросы о своих заявлениях. Администрация Джо Байдена выступила за сохранение конфиденциальности этой информации, за что Трамп подверг его критике.

«**Я бы не стал его защищать. Он предал королеву. Это непростительно. Если бы это зависело от меня, то он был бы сам по себе», — высказался политик о принце Гарри в беседе с Daily Express US.

Ранее Телеграф писал, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время Мюнхенской конференции по безопасности обратился к лидерам европейских стран с призывом предпринять конкретные шаги и перестать жаловаться на Дональда Трампа.

“Давайте перестанем ныть”, — подчеркнул главный кандидат на пост следующего генсека НАТО.

«Давайте перестанем ныть» — Премьер Нидерландов призвал лидеров Европы готовиться к победе Трампа