Правозащитники объявили, что нашли в Сирии братскую могилу 100 тыс человек

🎥 Видео

Опубликовано: 17.12.2024 18:50 , Обновлено: 17.12.2024

Муаз Мустафа, глава основанной в США "Сирийской правозащитной организации", заявил, что обнаружил братскую могилу недалеко от Дамаска, в которой захоронено не менее 100 тысяч человеческих тел. Правозащитник обвинил в убийстве найденных сирийцев правительство президента Башара Асада и его отца, сообщило информационное агентство Reuters.

Правозащитники утверждают, что Район Аль-Кутайф, расположенный в 40 км к северу от сирийской столицы, является одним из пяти массовых захоронений, обнаруженных за последние годы. “Сто тысяч - это самая консервативная оценка количества тел, захороненных в этом месте… Это очень, очень, почти несправедливо заниженная оценка”, - заявил Муаз Мустафа.

Глава организации заявил, что он убежден, что массовые захоронения имеются еще в пяти местах и что наряду с сирийцами среди жертв есть американцы, британцы и другие иностранные граждане.

В свою очередь, телеканал Al-Jazeera утверждает, что на юге Сирии было обнаружено ещё двенадцать массовых захоронений. В одном из которых были обнаружены 22 тела, в том числе женщин и детей, со следами казней и пыток.

Пришедшие к власти повстанцы обвинили бежавшего в Москву президента Сирии Асада в гибели сотен тысяч людей путем внесудебных казней, в том числе в печально известной тюремной системе страны. Тот, в свою очередь, эти обвинения ее раз отвергал.

Арабский телеканал утверждает, что за перевозку тел из больниц, откуда их забрали после того, как они были убиты в тюрьме, и их доставку в места массового захоронения отвечала разведка военно-воздушных сил Сирии.

Главнокомандующий новой администрации Сирии, сформированной поставнцами, Ахмед аш-Шараа заявил телеканалу Al-Jazeera, что те, кто “совершил преступления против сирийского народа или активно помогал Асаду совершать эти преступления, будут привлечены к ответственности”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что бывший президент Сирии Башар Асад впервые после свержения рассказал свою версию случившегося. Его заявление опубликовали 16 декабря в официальном Telegram-канале экс-главы Сирии. Как утверждает Асад, он не собирался бежать из страны.

«Не рассматривал уход в отставку» — Асад заявил, что не собирался бежать из Сирии. Как оказался в Москве?