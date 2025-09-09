Правительству Франции объявили вотум недоверия из-за рекордных долгов. Что будет дальше?

Опубликовано: 09.09.2025 08:59 , Обновлено: 09.09.2025

Франция второй раз за год осталась без кабинета министров. Это произошло после того, как Национальная ассамблея Франции вечером в понедельник, 8 сентября, объявила вотум недоверия правительству Франсуа Байру. По закону премьер-министр теперь будет вынужден уйти в отставку, а если президенту страны Эмманюэлю Макрону не удастся оперативно найти ему замеру, парламент придётся распустить.

За отстранение Байру от должности премьера и роспуск правительства меньшинства 8 сентября проголосовали 364 депутатов, против выступили лишь 194, воздержались — 25.

Примечательно, что свой пост Байру занял в результате аналогичной процедуры в декабре 2024 года, после отставки своего предшественника Мишеля Барнье. По данным французской газеты Figaro, это первый случай в истории Франции, когда премьер-министр, ранее заручившийся доверием парламента, уходит в отставку в результате вотума недоверия, выдвинутого уже ему.

Причиной вотума недоверия немецкая газета BILD назвала “рекордные государственные долги” и “сопротивление реформам”. Согласно официальным данным, госдолг страны превысил 114% ВВП, а дефицит бюджета достиг рекордных 5,8%. Заняв должность премьера, Байру предложил сократить бюджетный дефицит на 43,8 млрд евро путём заморозки госрасходов в 2026 году (за исключением расходов на оборону) и отмены двух праздничных дня. Однако, предложенные меры не получили поддержки ни в парламенте, ни во французском обществе, что вылилось в уличные демонстрации протеста.

В результате за девять месяцев, пока Байру возглавлял французское правительство, ему не удалось объединить противоборствующие партии в парламенте - за вотум недоверия высказались как ультраправое «Национальное объединение» и ультралевая «Непокоренная Франция», а также представители социалистического крыла в парламенте.

Пресс-служба Елисейского дворца после новостей о вынесенном вотуме недоверия сообщила, что президент Франции планирует принять отставку Байру во вторник утром, а нового премьера назначить “в ближайшие дни”.

В противном случае Эмманюэль Макрон вынужден будет распустить парламент, что, по мнению экономистов, “станет угрозой для всей еврозоны”, поскольку французские власти рискуют “потерять контроль над финансами”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого года депутаты Национального собрания Франции также большинством голосов поддержали вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Он стал самым недолговечным премьером Франции, проработав на своем посту всего 90 дней.

Поводом для отставки правительства стали разногласия между политическими силами страны, которые возникли в ходе согласования бюджета на 2025 год. С целью сокращения дефицита кабмин Барнье предложил урезать расходы на 40 миллиардов евро и повысить налоги для крупных корпораций и состоятельных французов (планировалось, что это принесёт казне ещё 20 миллиардов евро). Однако против это решительно выступила ультраправая партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен.

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