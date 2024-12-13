Макрон после "длительных консультаций" назначил нового премьер-министра Франции

Опубликовано: 13.12.2024 16:25 , Обновлено: 13.12.2024

В Елисейском дворце сообщили об избрании нового премьер-министра Франции. Им стал 73-летний лидер центристской партии «Демократическое движение» и глава города По Франсуа Байру. Президент страны Эмманюэль Макрон пришёл к такому решению после "длительных консультаций, передал местный телеканал BFM TV.

Франсуа Байру — давний сторонник Макрона, который с 2017 по 2019 годы занимал должность министра юстиции Франции, а в 1990-е возглавлял Министерство образования. В Елисейском дворце сообщили, что теперь главная задача премьера — сформировать новое правительство, которому придётся согласовать бюджет через “разделённый парламент”.

[info_b]Между тем французская газета Le Parisien ещё на прошлой неделе называла Байру главным претендентом на пост премьера наряду с мэром Труа республиканцем Франсуа Баруэне и министром обороны Себастьяном Лекорню. Байру прибыл утром 13 декабря в Елисейский дворец на консультацию с Макроном, которая продлились 1 час 45 минут. Как отмечает издание, “уверенности в его назначении” не было до последнего момента.[/info_b]

К слову, накануне представители ультраправого «Национального объединения» пригрозили вновь сместить правительство, если премьером станет представитель крайне левых и будет работать в команде с «Непокорённой Францией». Её секретарь Мануэль Бомпар, в свою очередь, пообещал призвать своих союзников выдвинуть вотум недоверия правительству, если его возглавит представитель лагеря “макронистов”.

“После долгих проволочек президент Франции решил назначить Франсуа Байру премьер-министром страны. Обеспокоенные насущной необходимостью защитить французов, мы просим его предпринять то, чего не хотел делать его предшественник: выслушать оппозицию, чтобы составить разумный и продуманный бюджет”, — отметила лидер политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Что стало причиной отставки предыдущего премьера?

Напомним, неделю назад депутаты Национального собрания Франции большинством голосов поддержали вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Это первый подобный случай с 1962 года, когда в отставку ушёл Жорж Помпиду. Барнье стал самым недолговечным премьером Франции, проработав на своем посту всего 90 дней, [link href=“https://www.theguardian.com/world/2024/dec/04/france-in-political-crisis-after-no-confidence-vote-topples-government” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] британская газета The Guardian.

Поводом для отставки правительства стали разногласия между политическими силами страны, которые возникли в ходе согласования бюджета на 2025 год. С целью сокращения дефицита кабмин Барнье предложил урезать расходы на 40 миллиардов евро и повысить налоги для крупных корпораций и состоятельных французов (планировалось, что это принесёт казне ещё 20 миллиардов евро). Однако против это решительно выступила ультраправая партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен.

К слову, на фоне перспектив краха кабмина Барнье со стороны оппозиции также активизировались призывы к отставке самого Макрона. Причём, согласно обнародованному ранее исследованию компании Elabe, около 63% французов поддержали бы уход президента после падения недавно образованного правительства. Тем не менее 3 декабря Макрон, находясь с визитом в Саудовской Аравии, заявил, что не уйдёт добровольно с поста, пока не истечёт срок полномочий в 2027 году.

Ранее Telegraf.news писал, что прокуратура Франции потребовала для Марин Ле Пен, экс-кандидатки в президенты, основательницы и лидера парламентской фракции крайне правой партии «Национальное объединение», пять лет лишения свободы.

Прокуратура Франции потребовала для лидера оппозиционной партии Марин Ле Пен пять лет тюрьмы