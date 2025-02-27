Правительство Украины одобрило соглашение с США. На какой день назначили встречу Зеленского с Трампом?

Опубликовано: 27.02.2025 09:33 , Обновлено: 27.02.2025

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 февраля сообщил о том, что правительство одобрило подписание широко обсуждаемого соглашения с США. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, подтвердил слухи о скорой встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, переговоры намечены уже на эту пятницу, 28 февраля.

Шмыгаль назвал запланированное подписание соглашение с США “важным шагом в рамках реализации Плана победы”. По его словам, соглашение сводится к созданию Инвестиционного фонда восстановления Украины и не содержит упоминаний о каком-либо долге Киева перед Вашингтоном - положения, из-за которого украинские власти категорически отвергли первый вариант предложенного им проекта соглашения.

“В соглашении больше нет ни долга в 500 млрд долларов или любого другого. Больше нет несправедливого пункта о том, что за каждый доллар новой помощи Украина должна отдавать два доллара. Нет несправедливых позиций, что фонд будет принадлежать только одной Америке, теперь речь идет о совместном владении фондом — Украины и Америки”, - пояснил Шмыгаль.

В свою очередь Зеленский в своём традиционном вечернем обращении подтвердил, что в эту пятницу он планирует встретиться с Трампом для обсуждения и подписания данного соглашения. Эту информацию ранее озвучивал и американский лидер.

При этом Зеленский подчеркнул, что все переговоры с Вашингтоном ведутся при участии “максимально широкого круга” европейских партнёров Киева.

“Европейцы должны быть частью всех дипломатических усилий, которые касаются Европы. Этот вопрос не только о того, что касается сегодняшней ситуации, а того, как будет всегда, что станет нашей постоянной практикой. Европа не должна оставаться где-то позади, во втором или третьем ряду”, - заявил Зеленский.

Он также упомянул о том, что Украина рассчитывает на определённые “гарантии безопасности” от Вашингтона. Однако, в этот же вечер Трамп во время первого заседания кабинета министров прямо заявил, что США не предоставят Киеву никаких “существенных гарантий”. Эта задача, по мнению Трампа, должна лечь на плечи Европы, как непосредственной соседки Украины.

Говоря о предстоящей сделке с Зеленским, Трамп отметил, что подписав это соглашение США сможет “получить свои деньги обратно” и “получить много денег в будущем”, назвав эти условия “правильными”.

Трамп также заявил, что президент России Владимир Путин будет вынужден “пойти на уступки” в переговорах с Украиной, однако, о каких именно уступках идёт речь, глава Белого дома предпочёл “не говорить прямо сейчас”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ранее Трамп допускал присутствие миротворческих войск в той или иной форме, когда будет достигнуто соглашение о прекращении войны с Россией. До сих пор Москва категорически отказывалась принимать какое-либо развертывание сил НАТО на украинских территориях.

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