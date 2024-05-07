Правительство России ушло в отставку. Что будет дальше?

Опубликовано: 07.05.2024 14:06 , Обновлено: 07.05.2024

Правительство Российской Федерации во вторник, 7 мая, официально ушло в отставку. Распоряжение о сложении полномочий правительства в этот день подписал его председатель Михаил Мишустин.

Об отставке российского правительства сообщила его пресс-служба, выложив фотографию документа в Telegram-канале “Правительство РФ. Коротко”.

Соответствующий указ 7 мая подписал и президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля. Приняв отставку правительства, глава государства, который сегодня официально вступил в должность, поручил правительству “продолжать действовать” до того момента, когда будет сформирован новый состав правительства.

[info_b]Отметим, что отставка правительства - это формальная, но обязательная процедура, следующая за церемонией инаугурации президента России. Теперь все члены Кабинета министров официально только “исполняют обязанности” руководителей министерств и ведомств.[/info_b]

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что кандидатуру на пост премьер-министра президент может выдвинуть уже 7 мая, передало агентство “Интерфакс”.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что кандидатуры на посты министров силового блока Путин предложит до 15 мая.

“Уверена, что президент не будет затягивать с внесением как кабинета министров, так и силовых министров. У него было время для размышлений”, - заявила Матвиенко в эфире “Первого канала”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Европейский парламент принял 25 апреля резолюцию, в которой депутаты признали выборы президента РФ нелегитимными и недемократичными. На что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что призывы Европарламента не признавать итоги президентских выборов в РФ являются «ничтожными».

Европарламент признал президентские выборы в России нелегитимными. Что ответили в РФ?