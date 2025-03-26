Правительство Польши решило открыть новый оборонный фонд на 7,8 млрд долларов. На что потратит?
Правительство Польши решило сформировать новый Фонд обороны и безопасности на общую сумму порядка 30 млрд злотых (в эквиваленте около 7,8 млрд долларов). Откуда возьмут деньги и на что именно пойдут эти средства, рассказала министр финансов Катажина Пелчиньска-Наленч.
По словам главы польского Минфина, страна стала первой в Европе, кто создал национальный Фонд обороны и безопасности. Средства будут перенаправлены на оборонные цели в рамках Плана национальной реконструкции.
Как сообщило польское издание Onet, под “укреплением обороноспособности и возможностей безопасности” Польши., заявленных в качестве основных целей нового фонда, подразумеваются, в частности, следующие мероприятия:
- модернизация польской оборонной промышленности,
- расширение стратегической инфраструктуры в стране,
- разработка инновационных оборонных технологий.
Пелчиньска-Наленч заявила, что Польша уже направила миллиарды злотых инвестиций в убежища, инфраструктуру двойного назначения и развитие польских оружейных компаний. Работы в этом направлении страна намерена продолжить при поддержке Еврокомиссии.
“Мы будем развивать нашу промышленность и исследования в области новых технологий. Мы начинаем переговоры с Еврокомиссией. В то же время в течение 2 месяцев при сотрудничестве с Министерством национальной обороны и другими министерствами мы разработаем инвестиционный план для нового фонда”, - озвучила планы на ближайшее будущее глава польского Минфина.
Ранее Telegraf.news рассказал, что 19 марта ЕС опубликовал проект постановления о введении кредитной программы на оборону, а также так называемую “Белую книгу” — план по укреплению безопасности союза. Согласно документам, уже в 2025 году страны-члены ЕС смогут претендовать на кредиты в размере 150 млрд евро, которые должны будут потратить на укрепление своей обороноспособности.
ЕС опубликовал оборонную «Белую книгу». Куда хочет направить 800 млрд евро?