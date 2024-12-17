Правительство Польши объявило о борьбе за низкие цены на сливочное масло. Как?

Опубликовано: 17.12.2024 19:42 , Обновлено: 17.12.2024

Государственное агентство стратегических резервов Польши объявило тендер на продажу около 1000 тонн замороженного сливочного масла блоками по 25 кг, сообщили в канцелярии премьер-министра Туска. Таким образом польские чиновники решили стабилизировать ситуацию на рынке.

Такое количество сливочного масла равно примерно 5 миллионам пачек. Польское издание WP.pl предположило, что правительство будет продавать сливочное масло на тендерах в среднем по 5,67 злотых.

[inf]По данным последних лет, среднестатистический поляк съедает около 6 кг сливочного масла в год.[/inf]

«В последнее время на мировых рынках значительно выросла цена на сливочное масло, что, в первую очередь, является следствием дефицита молока. Эта ситуация коснулась и Польши. Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке, Государственное агентство стратегических резервов объявило тендер на продажу большого количества сливочного масла», — говорится в сообщении.

Однако поляки не согласны с властями в выборе виновника роста цен на популярный молочный продукт. Исследовательский институт опросил жителей страны, как они считают, кто отвечает за цены на сливочное масло? Более половины респондентов (52%) обвинили премьер-министра Дональда Туска. Следующее место занял президент Национального банка Польши Адам Глапиньский - 20%, а третьим стал лидер оппозиционной партии “Право и справедливость”, которая потеряла власть в прошлом году, Ярослав Качиньский - 14%.

За первую неделю декабря цены на сливочное масло в Польше выросли на 11,4%, говорится в отчете Национального центра поддержки сельского хозяйства (KOWR), опубликованном во вторник. Если в супермаркетах пачку масла можно купить по акции примерно за 5 злотых, то в небольших магазинах цены превышают 10 злотых.

Цены на сливочное масло во всем мире растут уже 14 месяцев, свидетельствуют данные ФАО, продовольственной организации ООН. Это связано с высоким спросом и некоторыми проблемами с поставками. Незначительно изменилась и структура молочного рынка – в Европе увеличилось производство молока, как и производство сыра, но сливочного масла производят меньше.

Ранее Telegraf.news писал, что в России за последний год более чем на 23% подорожало сливочное масло. Если в январе 2024 года средние цены сливочного масла были на уровне 876,33 российского рубля (почти 30 белорусских) за килограмм, то в сентябре — уже 1021,91 (почти 35 белорусских). Посмотрели, что произошло с ценами на сливочное масло за год в Беларуси.

В России этот продукт стал на вес золота. Почему взлетели цены и какая ситуация в Беларуси?