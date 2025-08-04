Правительство Литвы ушло в отставку. Кто претендует на пост нового премьера?

Опубликовано: 04.08.2025 12:39 , Обновлено: 04.08.2025

Правительство Литвы в понедельник, 4 августа, ушло в отставку. Об этом премьер-министр Гинтаутас Палуцкас официально объявил на внеочередном заседании Кабинета министров после объявления о своём решении уйти с занимаемого поста.

Палуцкас сообщил, что его заявление об отставке ляжет на стол президента Литвы Гитанаса Науседы сегодня же, а вот остальные министры продолжат пока исполнять свои обязанности - как минимум до избрания нового премьера, которому и предстоит решить, останутся ли все нынешние министры на своих местах.

После отставки правительства Гинтаутаса Палуцкаса исполняющий обязанности лидера Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Миндаугас Синкявичюс встретился в Президентском дворце с лидером страны Гитанасом Науседой, передало издание LRT. По словам Синкявичюса, на встрече обсуждались потенциальные кандидатуры нового премьер-министра и работу коалиции в условиях формирования нового правительства.

Синкявичюс сообщил, что за кандидатуру нового премьер-министра партия ЛСДП, которая составляла самую большую фракцию в парламенте по итогам предыдущих парламентских выборов, планирует проголосовать в эту среду, 6 августа.

Ещё в пятницу правление ЛСДП обсудило четырех возможных кандидатов на пост премьер-министра:

мэра Йонавы Синкявичюса,

министра социальной защиты и труда Инги Ругинене,

первого заместителя спикера Сейма Юозаса Олекаса,

мэра Вильнюсского района Робертаса Духнявичюса.

Выдвигать своих кандидатов на пост премьер-министра отделения ЛСДП могут до вторника.

Сам Синкявичюс заявил, что сам пока не принял решения относительно выдвижения собственной кандидатуры, но упомянул, что не слышал от президента никакой критики в свой адрес.

“Президент не высказывал никаких упреков или сомнений по поводу моей кандидатуры”, — заявил Синкявичюс, потенциальный претендент на должность премьер-министра Литвы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас решил уйти в отставку после того, как его компанию обвинили в получении льготного кредита. По словам премьера, он сделал это, чтобы защитить свою семью.

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