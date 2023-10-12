Правительство Израиля подтвердило обезглавливания террористами израильтян. Но не детей?

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Опубликовано: 12.10.2023 13:52 , Обновлено: 26.02.2025

Израильское правительство не подтвердило утверждения о том, что террористы ХАМАС отрезали головы младенцам во время атаки в субботу. Об этом днём 12 октября сообщил CNN израильский чиновник.

“Были случаи, когда боевики ХАМАСА совершали обезглавливания и другие зверства в стиле ИГИЛ. Однако мы не можем подтвердить, были ли жертвы мужчинами или женщинами, солдатами или гражданскими лицами, взрослыми или детьми”, - уточнил чиновник.

Взрывоопасные утверждения о том, что в кибуце Кфар-Аза были обезглавлены дети, появились во вторник в израильских СМИ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) позже описала эту сцену как “массовую резню” в заявлении для CNN. Женщины, дети ясельного возраста и пожилые люди были “жестоко убиты в соответствии с методами действий ИГИЛ”, заявили в ЦАХАЛе.

Таль Хайнрих, пресс-секретарь премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявила в среду, что младенцы и малыши ясельного возраста были найдены с “отрубленными головами” в Кфар-Азе.

Представитель ЦАХАЛа позже в тот же день заявил, что террористы осуществили обезглавливание. “Мы знаем, что там были мертвые младенцы. Есть свидетельства того, что имело место обезглавливание. Я не знаю, как проверить цифры или как они были убиты”, - заявил представитель ЦАХАЛа майор Нир Динар.

В то же время, рано утром в четверг, 12 октября, представитель ЦАХАЛа Джонатан Конрикус заявил, что израильские военные “могут с относительной уверенностью сказать”, что дети в ещё одном захваченном кибуце Беери в субботу, 7 октября, были обезглавлены боевиками ХАМАС.

ЦАХАЛ подтвердил, что террористы ХАМАС обезглавили младенцев в Израиле