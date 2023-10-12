ЦАХАЛ подтвердил, что террористы ХАМАС обезглавили младенцев в Израиле

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Опубликовано: 12.10.2023 08:37 , Обновлено: 26.02.2025

Рано утром в четверг, 12 октября, представитель ЦАХАЛа Джонатан Конрикус заявил, что израильские военные "могут с относительной уверенностью сказать", что дети в кибуце Беери в субботу, 7 октября, были обезглавлены боевиками ХАМАС.

Выступая утром в четверг, Конрикус рассказывал о кибуце Беери: “Из 1000 израильтян, живших в этой прекрасной общине, 100 были убиты. Сегодня из этого кибуца были эвакуированы мешки для трупов, много мешков для трупов, в том числе для детей, и в том числе для младенцев”.

“Мы получили очень, очень тревожные сообщения с мест о том, что там были обезглавленные младенцы. И я признаю, что нам потребовалось некоторое время, чтобы по-настоящему понять и проверить эту информацию, и было трудно поверить, что даже ХАМАС мог совершить такой варварский акт”, - признался израильский военный.

“Но после того, как выступили очевидцы, и после того, как высокопоставленный чиновник израильской коронарной службы “Зака” выступил в эфире CBS News и сказал: “Да, я видел тела обезглавленных младенцев”, я думаю, теперь мы можем с относительной уверенностью сказать, что, к сожалению, именно это произошло в Беери. Это то, что ХАМАС сделал с израильскими гражданами”, - рассказал он.

ХАМАС никак не прокомментировал эти заявления.

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Сообщения об обезглавливании младенцев и других гражданских лиц ХАМАСом были повторены пресс-секретарем Биньямина Нетаньяху и, по крайней мере, одним военнослужащим ЦАХАЛа, однако до сих пор эти сообщения были связаны с нападениями в другом кибуце, Кфар-Аза.

[info_b]Осторожно, на этом видео видны тела сгоревших в машине израильтян, пытавшихся сбежать от террористов ХАМАС.

По сообщениям военных из ЦАХАЛа, террористы сожгли этих израильтян заживо. Эти снимки сделаны на въезде в кибуц Беэри в Израиле. [/info_b]

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Эти утверждения были повторены президентом США Джо Байденом в выступлениях перед лидерами еврейской общины в среду, но в комментариях, опубликованных позже The Washington Post, представитель Белого дома пояснил, что ни официальные лица США, ни Байден не видели фотографий и не подтверждали такие сообщения независимо и что Байден “основывался в своем комментарии на заявлениях пресс-секретаря Нетаньяху”.

“Я никогда по-настоящему не думал, что увижу и получу подтвержденные фотографии террористов, обезглавливающих детей”, - сказал Джо Байден.

Заявления об обезглавливаниях также появлялись в израильских и международных СМИ, но не были независимо подтверждены, сообщило издание The Guardian.

В среду Йосси Ландау, руководитель операций “Зака” в южном регионе, израильской добровольной гражданской организации по реагированию на чрезвычайные ситуации, сообщил CBS News, что он видел обезглавленных детей.

Видео атаки террористов ХАМАС на кибуц Беери:

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Ранее Телеграф сообщил, что в освобожденном израильском поселении Кфар-Аза на юге страны военные обнаружили тела 200 местных жителей. Об этом сообщил телеканал i24 во вторник, 10 октября, со ссылкой на ЦАХАЛ.

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