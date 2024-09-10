Правительство Австралии предложило запретить детям и подросткам пользоваться соцсетями

Опубликовано: 10.09.2024 17:24 , Обновлено: 10.09.2024

Члены Федерального правительства Австралии заявили, что собираются принять закон, который запретит детям и подростком пользоваться социальными сетями. Ожидается, что столь радикальные меры вступят в силу до конца этого года, а минимальный возраст для доступа к платформам составит 16 лет.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, который и выступил с подобной инициативой, заявил, что социальные сети “вызывают аддиктивное (вызывающее привыкание. — Прим. Ред.) поведение”, способствуют травле, азартным играм и киберпреступлениям. По словам чиновника, это настоящий “молодёжный бич”.

“Мы знаем, что социальные сети вредят обществу и отнимают у детей настоящих друзей, не позволяют им приобрести реальный жизненный опыт”, — подчеркнул Энтони Альбанезе.

Он добавил, что на сегодняшний день правительство рассматривает возможность введения минимального возраста, который составит 14-16 лет. Однако сам политик считает, что наилучшим решением был бы запрет на соцсети до 16 лет, передал американский еженедельник Variety. Все остальные так же, как и раньше, могут беспрепятственно пользоваться такими популярными платформами, как, например, Instagram и Tiktok.

Сейчас власти Австралии тестируют различные методы проверки возраста. Решение о минимальном пороге примут после завершения исследования. “Факты показывают, что ранний доступ к социальным сетям вызывает зависимость, наносит вред нашим детям… Это ничем не отличается от сигарет или алкоголя”, — подытожил премьер-министр Южной Австралии Питер Малинаускас.

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Ранее Telegraf.news писал, что Европейский союз решил ввести ограничения на использование некоторых функций TikTok Lite на своей территории в случае, если компания не устранит проблемы “токсичного” влияния на психику детей.

«Вызывает привыкание, как сигареты» — Евросоюз пригрозил ограничить функционал TikTok Lite из-за «влияния на психику детей»