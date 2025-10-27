Правительственный шатдаун парализовал работу аэропортов в США – задержали более 8000 рейсов

Опубликовано: 27.10.2025 11:29 , Обновлено: 27.10.2025

В воскресенье по всей территории США были задержаны более 8000 рейсов. Хаос в американских аэропортах связан с отсутствием достаточного числа авиадиспетчеров, которые в числе прочих правительственных служащих оказались жертвами правительственного шатдауна.

Министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что в субботу Федеральное управление гражданской авиации столкнулось с 22 случаями нехватки персонала, который отвечает за управление воздушным движением - в аэропорту О’Хара в Чикаго, Национальном аэропорту Рейгана в Вашингтоне, Международном аэропорту Ньюарк Либерти., в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Как следствие, по данным сервиса по отслеживанию авиарейсов FlightAware, за минувшие сутки в США было задержано более 8000 рейсов, днём ранее - ещё 5300.

Так, у одной из самых крупных авиакомпаний США American Airlines в воскресенье было задержано 45% всех рейсов (порядка 2000 рейсов). По данным агентства Reuters, с момента начала приостановки работы федерального правительства 1 октября сами задержки авиарейсов часто превышают среднее значение.

Виной тому - нехватка персонала в воздушных авиагаванях из-за задержек зарплат, вызванных правительственным шатдауном. Из-за того, что Конгресс США никак не может согласовать бюджет и рамки финансирования работы госслужб, работникам этих госслужб временно не выплачивают зарплаты. В результате около 13 000 авиадиспетчеров и около 50 000 сотрудников Администрации транспортной безопасности США сейчас вынуждены работать в ущерб собственному семейному бюджету.

Так, в Администрации Трампа предупредили, что две недели назад авиадиспетчерам выплатили лишь 90% от их обычной зарплаты, а рассчитывать на выплату зарплаты за октябрь им пока не приходится вовсе.

По словам главы американского Минтранса Даффи, авиадиспетчеры и контролеры, столкнувшись с перспективой остаться без федеральной зарплаты, ищут другие источники дохода и устраиваются на вторую работу. Он предупредил, что пока проблема шатдауна не будет решена, ситуация будет лишь усугубляться, а значит, количество задержанных и отменённых рейсов в ближайшие дни только увеличится.

В Федеральном управлении гражданской авиации США подсчитали, что на данный момент в стране не хватает примерно 3500 авиадиспетчеров для нормального кадрового обеспечения отрасли. Как следствие, многим диспетчерам приходилось работать сверхурочно и по шесть дней в неделю еще до шатдауна.

На прошлой неделе спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что у Федерального управления гражданской авиации нет ресурсов для оплаты труда авиадиспетчеров, и призвал демократов принять закон о возобновлении работы правительства.

Ранее Telegraf.news рассказал, что основной причиной, из-за которой республиканцы и демократы не смогли договориться по бюджету в этом году, стал вопрос льгот на медстрахование. Демократы призвали продлить налоговые льготы, которые удешевляют медицинскую страховку для миллионов американцев. Они также выступили против сокращения расходов на Центры по контролю заболеваний и Национальных институтов здравоохранения.

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