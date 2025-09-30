Белый дом предупредил об остановке работы госорганов США с 1 октября

Опубликовано: 30.09.2025 09:11 , Обновлено: 30.09.2025

В Конгресса США есть время до 30 сентября включительно, чтобы прийти к компромиссу по бюджету, но ни одна из партии (демократы и республиканцы), похоже, не собирается уступать.

Это значит, что в США могут остановить работу все госслужбы, кроме основных (так называемый шатдаун). Финансирование истекает в полночь 1 октября.

Такая ситуация не редкость для США и случается почти каждый год. Закрытие госслужб происходит, когда Конгресс не может согласовать бюджет или временные рамки финансирования работы госслужб.

Белый дом уже попросил федеральные ведомства подготовить планы массовых увольнений, если правительство частично прекратит работу.

Во время шатдауна основные госслужбы, а это почтовая служба США, Medicare, военные, соцобеспечение и управления воздушным движением, продолжают работать без оплаты и в конечном итоге получат компенсацию, когда правительство возобновит работу.

Республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, но в Сенате им не хватает голосов, необходимых для принятия законопроекта о бюджетных расходах.

Основной причиной, из-за которой республиканцы и демократы не могут договориться в этот раз, стал вопрос льгот на медстрахование. Демократы призвали продлить налоговые льготы, которые удешевляют медицинскую страховку для миллионов американцев. Они также выступили против сокращения расходов на Центры по контролю заболеваний и Национальных институтов здравоохранения.

Самый долгий шатдаун в истории США длился 35 дней и был во время первого срока президентства Дональда Трампа.