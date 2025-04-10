Prada объявила о покупке бренда Versace за $1,375 млрд

Опубликовано: 10.04.2025 20:36 , Обновлено: 10.04.2025

Итальянский дом моды Prada приобрёл культовый бренд Versace. О сделке объявила компания Capri Holdings Ltd., которой Versace принадлежал последние несколько лет.

По информации, опубликованной пресс-службой Capri Holdings Ltd., сумма сделки составила 1,375 миллиарда долларов США.

Как заявил продавец, компания Capri Holdings Ltd., там ожидают, что вырученные от продажи Versace средства позволят ей «укрепить баланс», осуществить «ускоренные стратегические инвестиции» в свой флагманский бренд Michael Kors и увеличить акционерную стоимость. Другими словами, продажа одного люксового бренда, по задумке, должна помочь развитию другого.

Слухи о возможной сделке появились ещё в январе, как сообщало итальянское издание Il Sole 24 Ore со ссылкой на свои источники. Тогда предполагалось, что Capri готова продать не только Versace, но и другой принадлежащий ей бренд — Jimmy Choo, однако в нынешнем сообщении о судьбе Jimmy Choo ничего не говорится.

Напомним, дом моды Prada был основан в Италии в 1913 году. Бренд Versace основан итальянским дизайнером Джанни Версаче в 1978 году. В 2018 году семья Версаче продала свой бизнес американской компании Michael Kors (ныне Capri Holdings Ltd.), которая теперь, в свою очередь, перепродала его итальянскому конкуренту Prada.

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