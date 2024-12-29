Как выбрать хорошее игристое вино? Разобрались, чем отличаются кава, просекко, ламбруско и шампанское

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Опубликовано: 29.12.2024 10:37 , Обновлено: 29.12.2024

Перед Новым годом полки белорусских магазинов забиты всевозможными игристым винами, на этикетках которых гордо красуется слово "шампанское". Для белорусов ещё со времён дефицита и пустых полок в СССР оно является синонимом зимнего праздника. Однако настоящее шампанское производят только во Франции. Впрочем, по всему миру тоже любят вино с пузырьками, и в тех же Италии и Испании делают свои варианты игристого. Так в чем разница между кавой, просекко, ламбруско, шампанским и просто игристыми винными напитками местного производства?

Не все пузырьки одинаковые

Для начала, помните, что не все пузырьки одинаковые. Их размер, стойкость и текстура отличают качество напитка.

Мелкие, стойкие пузырьки являются отличительной чертой игристого вина премиум-класса. Их наличие говорит о том, что вино делалось согласно самому дорогу техпроцессу: медленная, контролируемая ферментации, которая часто происходит непосредственно в бутылке, как и при традиционном производстве шампанского.

В итоге, эти крошечные шарики газа придают напитку более мягкий вкус, усиливая общее впечатление от дегустации.

[inf]Эксперты напоминают, что то, как пузырьки играть в бокалах, также говорит о многом. В идеале, они должны подниматься равномерно и ровно, образуя изящное пенное ожерелье на поверхности. Это не только демонстрирует игристость вина, но и указывает на хороший баланс кислотности и структуры — ключевых компонентов высококачественного напитка.[/inf]

А вот быстрое и неустойчивое движение крупных пузырьков может свидетельствовать о проблемах с составом вина или процессом ферментации. Скорее всего, такой напиток был приготовлен с помощью карбонизации, как и популярные газировки.

Способы приготовления игристого вина

Все вина, которые белорусы привыкли назвать одним словом “шампанское” разделяются на виды по способу их приготовления.

Премиум-класс и традиционный способ

Это самый дорогой вид производства игристых вин, который ассоциируется с шампанским и другими марочными напитками. Чтобы приготовить традиционное шампанское виноделам необходимо обеспечить две стадии брожения, одну в бочке, другую в бутылке. Вино также нуждается в значительной выдержке. А бутылки настоящего шампанского, чтобы правильно созрело, постепенно переворачивают на протяжении месяцев.

Резервуарный метод

Этот процесс производства, называемый также методом Шарма, происходит быстрее, чем традиционный. Вино помещается в большой резервуар для вторичной ферментации. Более короткое время выдержки снижает цену на бутилированный продукт и позволяет получить более легкое вино с фруктовым вкусом.

Способ перегонки

А этот способ приготовления игристого в резервуаре представляет собой комбинацию двух вышеуказанных ранее. Вторичная ферментация происходит в бутылке, но вместо того, чтобы постепенно переворачивать бутылки вручную до тех пор, пока она не встанет вверх дном, осадки, образовавшиеся в процессе выдержки, фильтруются в специальном резервуаре.

Это позволяет использовать более экономичный метод, при котором сохраняется большая часть качества, присущего игристостому вину, протзведенному традиционным способом.

Бюджетный метод карбонизации

В этом способе отсутствует вторичная естественная ферментация - появление пузырьков в результате брожения вина. Карбонизация, конечно, делает вино игристым, но достигается путем добавления в вино углекислого газа, аналогично, как делаются большинство газированных напитков. Такое упрощение делает производство вина очень простым и наименее затратным. Но готовому продукту может не хватать вкуса и зрелости.

Чем отличаются кава, просекко и шампанское?

Шампанское

Шампанское - это название игристого вина, произведенного во французском регионе Шампань. Шампанское, изготовленное традиционным способом, считается престижным и имеет соответствующую цену. Шампанское, как правило, обладает нежным вкусом и ореховыми нотками, и его лучше употреблять отдельно, а не, например, в составе коктейля. В Беларуси цены на бутылку такого вина доходят до 300 рублей. А дешевле 200, скорее всего, и не найти.

Просекко

Итальянское игристое вино, просекко более легкое и сладкое, чем шампанское, с фруктовыми нотками. Цена его куда демократичнее. В белорусских магазинах можно запросто найти бутылки по цене 25-50 рублей. Его готовят в резервуарах по методу Шарма, поэтому цена и намного ниже, чем на его французский аналог. Просекко отлично подходит для коктейлей.

Ламбруско

Как и просекко, итальянское ламбруско производится методом Шарма, и поэтому оно слегка игристое. Этот момент важен, поскольку не все Ламбруско укупориваются классической “игристой пробкой”. Но это не значит, что с ним что-то не так.

Название вино получило от сорта винограда “Ламбруско”, который в переводе с латинского означает дикий. Как правило, ламбруско - это сладкое или полусладкое вино.

В белорусских магазинах можно найти бутылки по цене около 15 рублей и выше.

Кава

Испанская кава не такая сладкая, как ламбруско, и по вкусу больше напоминает шампанское. Однако такое игристое вино менее кислое и более пикантное, с приятным цитрусовым ароматом и нотками орехового вкуса. Самыми известными производителями кавы являются компании Codorníu (Кодорниу) и Freixenet (Фрешенет), Pago de Tharsys (Паго де Тарсис). Цены на бутылку кавы в белорусских магазинах начинаются от 30-40 рублей.

Но последняя сильно зависит от времени, потраченного на созревание вина. Тут нужно смотреть на этикетку:

Cava (белая метка) — вино готовилось не менее 9 месяцев),

Cava Reserva(зелёная метка) — не менее 15 месяцев,

Cava Gran Reserva (чёрная метка) — не менее 30 месяцев).

Ранее Telegraf.news уже писал про разницу в тгрстос вине, которое продается на полках белорусских магазинов. Там мы уже рассказывали, как делают “шампанские” вина в Беларуси и странах бывшего СССР.

Из чего делают «шампанское»? Разобрались, что искать на этикетке настоящих игристых вин