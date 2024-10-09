"Если останетесь, все умрёте" — В США эвакуировали более 3 млн человек из-за урагана, который может стать самым сильным за 100 лет
На американский штат Флорида, который недавно уже пострадал от разрушительного урагана "Хелен", надвигается ещё более мощный "Милтон". Местные власти не прекращают эвакуацию, поскольку ожидается, что больше всех достанется центральным и западным районам Флориды, где проживает более 3 миллионов человек. По словам синоптиков, "Милтон" может стать одним из самых страшных ураганов за последние 100 лет.
Ожидается, что шторм обрушится на побережье Мексиканского залива во Флориде в среду вечером, принеся разрушительные ветры, опасные для жизни штормовые волны и внезапные наводнения в населённых пунктах, которые уже пострадали от урагана “Хелен”. Синоптики назвали “Милтон” “одним из самых разрушительных ураганов за всю историю наблюдений в западно-центральной Флориде”.
Шторм, скорость ветра которого сейчас составляет 257 км/ч, приближается к западно-центральному побережью Флориды, где, по прогнозам, он обрушится на берег с несколько меньшей интенсивностью вечером в среду или рано утром в четверг. К слову, в понедельник «Милтон» усилился с 1-й категории до 5-й (максимальной по шкале Саффира-Симпсона), а скорость ветра превысила 290 км/ч. Во вторник утром он ослаб до 4-й категории, а затем снова усилился, передала британская газета Independent.
“Я могу сказать, нисколько не драматизируя, что, если вы решите остаться в районах, подлежащих эвакуации, вы умрёте”, — высказалась по поводу возможных последствий урагана мэр одного из городов во Флориде Джейн Кастор.
По словам синоптиков, штат ждут сильнейшие проливные дожди и штормовой ветер. У побережья также будет неспокойно: высота волн может доходить до четырёх метров. Местные власти эвакуировали военную авиабазу, а также переместили более 4,5 тысячи заключённых из зон ожидаемой стихии. Для доставки в пострадавшие районы заготовили 40 миллионов литров воды и 20 миллионов порций еды.
Джо Байден, который отложил поездку в Германию для наблюдения за последствиями шторма, сказал, что приказ Флориды об эвакуации был “вопросом жизни и смерти”. По его словам, он “призвал всех, всех, кто в настоящее время находится на пути урагана “Милтон”, прислушиваться к местным властям и следовать инструкциям по технике безопасности”, передала британская газета The Telegraph. Президент США также призвал авиакомпании предоставить «максимально возможный уровень обслуживания» и «не завышать цены».
Ранее Telegraf.news писал, что на американский штат Флорида обрушился “катастрофически невыносимый” ураган “Хелен” 4-й категории, порывы которого достигали 225 км/ч. По данным международного информагентства Associated Press, более миллиона домов и предприятий остались без электричества, а ещё в четырёх штатах, кроме Флориды, — Вирджинии, Алабаме и Северной Каролине — ввели режим чрезвычайной ситуации.
На США обрушился «катастрофически невыносимый» ураган «Хелен» — более миллиона домов остались без света