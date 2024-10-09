"Если останетесь, все умрёте" — В США эвакуировали более 3 млн человек из-за урагана, который может стать самым сильным за 100 лет

Опубликовано: 09.10.2024 17:33 , Обновлено: 09.10.2024

На американский штат Флорида, который недавно уже пострадал от разрушительного урагана "Хелен", надвигается ещё более мощный "Милтон". Местные власти не прекращают эвакуацию, поскольку ожидается, что больше всех достанется центральным и западным районам Флориды, где проживает более 3 миллионов человек. По словам синоптиков, "Милтон" может стать одним из самых страшных ураганов за последние 100 лет.

Ожидается, что шторм обрушится на побережье Мексиканского залива во Флориде в среду вечером, принеся разрушительные ветры, опасные для жизни штормовые волны и внезапные наводнения в населённых пунктах, которые уже пострадали от урагана “Хелен”. Синоптики назвали “Милтон” “одним из самых разрушительных ураганов за всю историю наблюдений в западно-центральной Флориде”.

Шторм, скорость ветра которого сейчас составляет 257 км/ч, приближается к западно-центральному побережью Флориды, где, по прогнозам, он обрушится на берег с несколько меньшей интенсивностью вечером в среду или рано утром в четверг. К слову, в понедельник «Милтон» усилился с 1-й категории до 5-й (максимальной по шкале Саффира-Симпсона), а скорость ветра превысила 290 км/ч. Во вторник утром он ослаб до 4-й категории, а затем снова усилился, передала британская газета Independent.

“Я могу сказать, нисколько не драматизируя, что, если вы решите остаться в районах, подлежащих эвакуации, вы умрёте”, — высказалась по поводу возможных последствий урагана мэр одного из городов во Флориде Джейн Кастор.

По словам синоптиков, штат ждут сильнейшие проливные дожди и штормовой ветер. У побережья также будет неспокойно: высота волн может доходить до четырёх метров. Местные власти эвакуировали военную авиабазу, а также переместили более 4,5 тысячи заключённых из зон ожидаемой стихии. Для доставки в пострадавшие районы заготовили 40 миллионов литров воды и 20 миллионов порций еды.

Джо Байден, который отложил поездку в Германию для наблюдения за последствиями шторма, сказал, что приказ Флориды об эвакуации был “вопросом жизни и смерти”. По его словам, он “призвал всех, всех, кто в настоящее время находится на пути урагана “Милтон”, прислушиваться к местным властям и следовать инструкциям по технике безопасности”, передала британская газета The Telegraph. Президент США также призвал авиакомпании предоставить «максимально возможный уровень обслуживания» и «не завышать цены».

Ранее Telegraf.news писал, что на американский штат Флорида обрушился “катастрофически невыносимый” ураган “Хелен” 4-й категории, порывы которого достигали 225 км/ч. По данным международного информагентства Associated Press, более миллиона домов и предприятий остались без электричества, а ещё в четырёх штатах, кроме Флориды, — Вирджинии, Алабаме и Северной Каролине — ввели режим чрезвычайной ситуации.

На США обрушился «катастрофически невыносимый» ураган «Хелен» — более миллиона домов остались без света