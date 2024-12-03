"Пожалуй, это саботаж" — Между Швецией и Финляндией оборвался Интернет-кабель

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Опубликовано: 03.12.2024 12:58 , Обновлено: 03.12.2024

Агентство по чрезвычайным ситуациям Швеции сообщило о разрыве телекоммуникационного кабеля, который соединяет страну с Финляндией. Пресс-секретарь ведомства Кристина Ярнлид рассказала, что информация об этом к ним поступила накануне вечером. По данным газеты Helsingin Sanomat, полиция подозревает, что обрыв сделан намеренно.

Согласно предварительной информации, инцидент произошёл на территории Финляндии минувшей ночью. Речь идёт об обширном сбое в сети оптоволоконной компании Global Connect. Однако является ли он следствием обрыва кабеля, пока непонятно.

Между тем министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне отметила, что власти расследуют дело вместе с Global Connect и “серьёзно относятся к сложившейся ситуации”, передала финская газета Aftonbladet.

«Учитывая обстоятельства произошедшего, пожалуй, это саботаж», — заявил во вторник министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, передало международное информагентство Reuters.

[obnovleno_b] Немного позднее финская полиция заявила, что не будет начинать уголовное расследование по факту разрыва коммуникаций. Директор по безопасности сетевого провайдера Elisa сообщил, что повреждение кабеля было вызвано несчастным случаем, связанным со строительными работами. Однако речь идёт о разрыве в одном месте, в то время как их было два.

«Для нас это выглядит как самый обычный несчастный случай. Такие повреждения, связанные со строительными работами, случаются часто, когда строится много зданий», — заявил он и добавил, что при этом у него нет информации о причинах повреждения кабеля в другом месте. [/obnovleno_b]

К слову, ранее два повреждённых кабеля обнаружили в Балтийском море. Один связывает Германию с Финляндией, а другой — Швецию с Литвой. О неисправности первого сообщили в пресс-службе финского государственного оператора телекоммуникационной инфраструктуры Cinia (кабель пролегает вдоль трубопровода “Северный поток”). О повреждении второго кабеля позднее сообщил представитель шведской телекоммуникационной компании Telia.

Два кабеля связи в Балтийском море были повреждены неизвестными