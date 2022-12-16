Появилось видео ракетных ударов по Украине из окна самолета

🎥 Видео

Опубликовано: 16.12.2022 13:46 , Обновлено: 16.12.2022

Пассажиры самолета WizzAir, пролетающего над Молдовой, сняли на видео, как выглядят удары ракет по Украине с большой высоты.

На кадрах отчетливо видны «грибы» от разрывов ракет.

Когда было снято видео, и где произошли удары — неизвестно.

Очевидно, что расстояние до места произошедшего очень большое. Поэтому можно только представить силу взрыва.

Напомним, что 16 декабря по всей Украине прогремели взрывы. По информации местных властей, Россия запустила около 60 ракет. Там также утверждают, что прилеты были по критической инфраструктуре.