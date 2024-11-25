Появилось видео падения самолета на жилой дом под Вильнюсом
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В Сети 25 ноября опубликовали видео падения грузового самолета на жилой дом в Литве под Вильнюсом. Известно о гибели члена экипажа.
Напомним, рано утром 25 ноября недалеко от аэропорта Вильнюса упал самолет немецкой почтовой компании DHL. Он рухнул на двухэтажный жилой дом. СМИ сообщили о гибели члена экипажа. Среди жителей дома никто не пострадал.
Как пишет пресса со ссылкой на центр по управлению кризисными ситуациями, причина крушения расследуется как вызванная “техническими неполадками”.
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