Появилось видео падения самолета на жилой дом под Вильнюсом

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Опубликовано: 25.11.2024 10:40 , Обновлено: 25.11.2024

В Сети 25 ноября опубликовали видео падения грузового самолета на жилой дом в Литве под Вильнюсом. Известно о гибели члена экипажа.

Напомним, рано утром 25 ноября недалеко от аэропорта Вильнюса упал самолет немецкой почтовой компании DHL. Он рухнул на двухэтажный жилой дом. СМИ сообщили о гибели члена экипажа. Среди жителей дома никто не пострадал.

Как пишет пресса со ссылкой на центр по управлению кризисными ситуациями, причина крушения расследуется как вызванная “техническими неполадками”.

Под Вильнюсом на жилой дом рухнул грузовой самолёт