Появилось видео момента падения российской авиабомбы в Белгороде

🎥 Видео

Опубликовано: 21.04.2023 12:27 , Обновлено: 21.04.2023

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент падения авиационной бомбы в Белгороде вечером 20 апреля.

На нем можно рассмотреть, как снаряд падает на проезжую часть недалеко от перекрестка. Дорожное покрытие на трех полосах движения проезжей части вырывает и подбрасывает на значительную высоту.

В результате образуется большая воронка, гаснут фонари поблизости. А взрывной волной на крышу магазина выбрасывает автомобиль.

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Кроме этого, повреждения получили жилые дома, которые расположены близко от эпицентра взрыва.

Причем разрушения затронули и квартиры.

Также в Сети опубликовали кадры, как спасатели снимают с крыши магазина машину, которую закинуло туда взрывной волной.

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Напомним, вечером 20 апреля в одном из жилых районов российского Белгорода прогремел мощный взрыв. Оказалось, что на город случайно упал авиационный боеприпас из российского самолета Су-34 ВКС.

В Минобороны России признались, что случайно сбросили на Белгород авиабомбу