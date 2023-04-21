В Минобороны России признались, что случайно сбросили на Белгород авиабомбу

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Опубликовано: 21.04.2023 07:36 , Обновлено: 21.04.2023

Вечером 20 апреля в одном из жилых районов российского Белгорода прогремел мощный взрыв. Оказалось, что на город случайно упал авиационный боеприпас из российского самолета Су-34 ВКС . Об этом российским СМИ сообщили в Министерстве обороны России.

“Около 22:15 при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса”, — процитировало заявление Минобороны РИА “Новости”.

О последствиях ЧП рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Он сообщил, что в результате падения снаряда никто не погиб, но пострадали две женщины - одну с черепно-мозговой травмой средней степени тяжести госпитализировали, вторую после оказания первой медицинской помощи на месте отпустили домой.

На месте падения авиабомбы - на перекрестке одной из центральных улиц города - образовалась огромная воронка радиусом 20 метро, рассказал Гладков. От взрывной волны вылетели стекла в окнах близлежащей многоэтажки, были повреждены несколько припаркованных автомобилей и упали несколько столбов линии электропередачи.

Очевидцы события делятся кадрами с места падения снаряда в соцсетях. Так, от ударной волны при падении авиабомбы один из автомобилей забросило на крышу расположенного рядом магазина:

Предварительное обследование места ЧП показал, что снаряд повредил 4 автомобиля, есть разрушения в 4 квартирах многоэтажки по улице Шаландина.

“Всем жителям поврежденных квартир предлагаем временное размещение в гостинице. По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена будем отселять весь подъезд”, - заявил Вячеслав Гладков.

Момент падения снаряда также попал на одну из камер наружного наблюдения:

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Местные жители также поделились видеокадрами с места происшествия: