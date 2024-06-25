Появилось видео, как женщина выжила во время бомбардировки украинского Харькова

🎥 Видео

Опубликовано: 25.06.2024 17:40 , Обновлено: 25.06.2024

Одна из камер наружного видеонаблюдения в украинском Харькове сняла момент бомбардировки города российскими ракетами. На кадрах видно, как женщина спокойно шла по улице, когда внезапно в нескольких метрах от неё упал снаряд. Позднее стало известно, что после авианалёта 3 человека погибло и ещё 56 пострадало. Украинке на видео повезло — она осталась жива.

Ранее Telegraf.news писал, что в Сети появилось видео момента падения обломков сбитой ракеты ATACMS в небе над Севастополем в аннексированном Россией Крыму. В результате от осколков сбитого ракетного снаряда на пляже Учкуевка пострадало, согласно последним данным, не менее 153 человек, четверо погибли, в том числе два ребёнка.

Появилось видео, как сбили ракету над пляжем в Севастополе, из-за чего пострадали 153 отдыхающих