Появилось видео, как в России молния попала мужчине прямо в голову

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Опубликовано: 27.06.2023 17:15 , Обновлено: 27.06.2023

В российском Краснодаре во время дождя, молния ударила в голову мужчине прямо на парковке.

Тг-канал Mash сообщил, что 49-летний мужчина приехал на продуктовую базу купить фруктов и овощей.

На видео видно, как мужчина перебегает парковку, и в этот момент ему прямо в голову ударила молния. От полученных травм мужчина умер на месте.

Как белорусам себя вести во время ненастья

Можно ли сидеть в автомобиле во время грозы?

Если вы оказались на открытой местности, где нет построек, можно и даже нужно укрыться в машине. Автомобиль обеспечит эффективную защиту от молнии. Только не трогайте металлические элементы в салоне.

Как спрятаться от грозы на открытом пространстве?

Если вы находитесь на открытом пространстве, ищите углубление в местности. Встаньте в нем на колени, соединив ноги. В идеале, вы должны находиться на расстоянии не менее 3 метров от ближайшего дерева, а также от других людей. Следите за тем, чтобы к вашему телу не прикасались какие-либо металлосодержащие вещи (монеты, телефон, ключи и т.д.).

Как вести себя в лесу и на воде во время грозы?

Во время грозы в лесу прячьтесь под самыми низкими деревьями. Молния обычно попадает в самые высокие точки. Если вы находитесь на воде , ни в коем случае не купайтесь во время шторма. Выйдите из воды как можно скорее. Также прекратите ловить рыбу и положите удочки подальше (удилища — хороший проводник).

Нужно ли во время грозы выключать телефон? А прятаться в машине можно? Как белорусам себя вести во время ненастья