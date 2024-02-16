Появилось последнее видео Навального в тюрьме

🎥 Видео

Опубликовано: 16.02.2024 15:33 , Обновлено: 16.02.2024

30-секундное видео с Алексеем Навальным, сделанное, как утверждают, 15 февраля, появилось в ТГ-канале SOTA.

«Это вчерашнее видео Навального на заседании Ковровского суда по видеосвязи из Харпа, – написали на канале. – Алексей бодр, здоров и весел».

Напомним, сегодня, 16 февраля, стало известно о внезапной смерти оппозиционного российского политика, который отбывал тюремное заключение в Ямало-Ненецком автономном округе. О причинах смерти пока информация не поступала. Однако один из источников сообщил об оторвавшемся тромбе.

В российский тюрьме внезапно умер Навальный