Появилось фото захваченного Мадуро

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Опубликовано: 03.01.2026 19:35 , Обновлено: 03.01.2026

Президент США Дональд Трамп опубликовал фото захваченного американскими спецподразделениями президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Таким образом, появились первые доказательства того, что спецоперация на самом деле закончилась его арестом. Трамп утверждает, что снимок Мадуро был сделан, когда он уже находился на борту американского военного судна «Иводзима»

“Их (чету Мадуро) доставили на корабль на вертолете, их забрали на вертолете, уверен, им это понравилось”, — заявил Трамп.

Телеканал ABC News утверждает, что Мадуро будет доставлен на американскую базу Гуантанамо на Кубе, прежде чем отправиться в Нью-Йорк на самолёте ФБР.

Ранее стало известно, что американская военная операция против Венесуэлы, в ходе которой был захвачен президент страны Николас Мадуро, длилась менее 30 минут, сообщило агентство Associated Press (Ассошиэйтед Пресс).

По данным издания Axios (Аксиос), американские спецслужбы, в том числе ЦРУ (Центральное разведывательное управление), сыграли ключевую роль в операции по задержанию Николаса Мадуро. Об этом издание рассказало со ссылкой на источник, знакомый с ходом операции.

По словам источника, именно ЦРУ передало разведданные, которые позволили бойцам Delta Force (Дельта Форс) провести задержание Мадуро без сбоев.

«ЦРУ с августа держало на месте небольшую тайную группу, которая получила исключительное понимание образа жизни и перемещений Мадуро, что и сделало его задержание возможным», — цитирует Axios своего анонимного собеседника.

В то же время, по словам президента США, большинство членов венесуэльского правительства уже перешло на сторону США.

“Если они останутся верными Мадуро, будущее для них будет очень плохим, очень плохим. Я бы сказал, что большинство из них уже перешли на сторону США”, — сказал Трамп.

В свою очередь, лидер оппозиции Венесуэлы призвала передать власть оппозиции.

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