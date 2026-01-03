Мадуро подняли с кровати — Трамп следил за "шоу" в прямом эфире. Подробности спецоперации

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Опубликовано: 03.01.2026 19:08 , Обновлено: 03.01.2026

В США опубликовали первые подробности спецоперации по поимке президента Венесуэлы Николаса Мадуро спецподразделением «Дельта» (Delta Force) армии США. Часть из них рассказал сам Дональд Трамп, часть СМИ дали со ссылкой на анонимные источники.

По словам президента США, неоднозначная спецоперация, которую категорически осудили власти Беларуси, Китая, России и ещё довольно широкого ряда стран, и которую пока мало комментируют страны НАТО (Организация Североатлантического договора), прошла настолько успешно, что ни один из американских военных не был убит. В то же время есть раненые. Также пострадал один из вертолетов ВМС США, но он долетел на свою базу.

“Потрясающее шоу”

Трамп утверждает, что сам следил за операцией практически в прямом эфире, сравнив увиденное с “шоу”.

«Это было потрясающе», — поделился своими впечатлениями президент США в эфире Fox News.

По его словам, Мадуро и его жену сейчас содержат на судне “Иводзима”, которое скоро направится в Нью-Йорк, где Мадуро будут судить (ему грозит до 4 пожизненных сроков).

Николас и Флорес Мадуро могут предстать перед судом Нью-Йорка уже в ближайший понедельник, 5 января, сообщило издание News Nation со ссылкой на высокопоставленный американский источник.

«Их доставили на корабль на вертолете, их забрали на вертолете, уверен, им это понравилось», — заявил Трамп.

Трамп похвастался, что военные сказали ему, что ни одна другая страна на Земле не способна на подобный маневр.

“Ни у кого нет такого оборудования, как у нас. Я имею в виду, что все было продумано до мелочей. Они все практиковали. На самом деле они построили дом, который был идентичен тому, в который они вошли, со всеми сейфами, сталью повсюду и лестницами”, - рассказал Трамп телеканалу Fox News.

Американские военные действия против Венесуэлы, в ходе которых был захвачен президент страны Николас Мадуро, длились менее 30 минут, сообщило агентство Associated Press.

Американский шпион в венесуэльском правительстве и коррупция

Впрочем, у многих обозревателей как в США, так и в других странах, возник логичный вопрос — где были венесуэльские военные? Почему ПВО (противовоздушная оборона) венесуэльской армии позволило американским вертолетам безнаказанно летать над столицей страны.

Эксперт Ник Джензен в эфире британского телеканала Sky News заявил, что, по его мнению, на бумаге Венесуэла обладает «надежными системами противовоздушной обороны и локально распределенными военными, военизированными и правоохранительными силами в Каракасе, что должно затруднить подобный рейд», но на практике это не так.

«Коррупция, плохая подготовка, отсутствие технического обслуживания и другие факторы значительно снижают эту угрозу», — добавил он. — Сопротивление штурму оказалось более ограниченным, чем можно было ожидать, и может указывать на более широкие системные сбои, тайные операции в поддержку рейда или даже на определенный сговор с элементами внутри страны».

Издание The New York Times со ссылкой на источники утверждает, что в правительстве Венесуэлы был как минимум один осведомитель. А возможно, сама операция США была частью сделки, когда представители властей Венесуэлы просто обменяли своего президента на какие-то гарантии.

Согласно данным NY Post, осведомитель ЦРУ (Центральное разведывательное управление) в венесуэльском правительстве передавал США информацию, которая позволила американским военным взять в плен президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«По словам лиц, ознакомленных с операцией, источник ЦРУ в правительстве страны отслеживал местоположение Мадуро до его захвата американским спецназом», — говорится в публикации.

По данным газеты, ЦРУ в слежке за венесуэльским лидером также полагалось на информацию других контактов в Венесуэле и данные с беспилотников.

В итоге Николаса Мадуро и его жену американские спецназовцы буквально вынули из кровати на одном из спецобъектов, предварительно взорвав металлическую дверь.

Эту информацию подтвердили и в самой Венесуэле. По словам лидера правящей партии этой страны Нахума Фернандеса, президент и его жена находились в своем доме на территории военной базы, когда их захватили.

«Именно там они устроили взрыв, — сказал он агентству Associated Press. — И там они совершили то, что можно назвать похищением президента и первой леди страны».

“Мы можем это сделать опять”

Трамп же не забыл сравнить эффективность американских войск с действиями России в Украине.

«Мы не могли упустить шанс сделать эту невероятную вещь. Мы должны сделать это опять, мы можем это сделать опять. Никто не может нас остановить. Нет никого, кто обладал бы такими возможностями, как у нас. Когда я наблюдаю за этой войной в России, которая продолжается и продолжается, и все умирают, это примитивно. Это примитивно. Это ужасно», — сказал Трамп.

Что будет с Венесуэлой?

Президент Трамп утверждает, что США не останутся в стороне и будут принимать решение о том, что будет дальше с Венесуэлой, поскольку не могут позволить кому-то со стороны занять место Мадуро.

При этом Пентагон (Министерство обороны США) заявил, что операция пока завершена и дополнительные удары не планируются.

В МИД Беларуси же заявили, что “категорически осуждают” вооруженную агрессию, совершенную 3 января 2026 года против суверенного государства Венесуэла, и рассматривают ее как прямую угрозу международному миру и безопасности.