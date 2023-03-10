Появилось фото судна, которое, вероятно, подорвало "Северные потоки"

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Опубликовано: 10.03.2023 08:47 , Обновлено: 10.03.2023

Немецкое издание Spiegel сообщило, что ее журналистам удалось найти судно, которое арендовала группа диверсантов с поддельными паспортами для подрыва "Северных потоков".

Фото корабля издание опубликовало 9 марта. На нем видно, что это на самом деле яхта для прогулок и рыбалки. Парусная яхта под названием “Андромеда” приписана к пору общины Бреге на острове Рюген, земля Мекленбург-Передняя Померания.

15-метровая яхта класса Bavaria Cruiser 50, по одной из версий, была арендована у чартерной компании, базирующейся на Рюгене, группой лиц, которые, по версии следствия, имеет отношение к Украине, но к властям.

Телеканал ARD ранее сообщил, что на борту лодки находились шесть человек: один капитан, два водолаза, два помощника водолаза и врач. Национальности этих шестерых неизвестны, сообщает ARD. Телекомпания сообщила, что группа использовала профессионально сфальсифицированные паспорта, чтобы арендовать яхту.

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