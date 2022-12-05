Появились фото "незначительных повреждений" российских бомбардировщиков после атаки БПЛА

📷 Фото

Опубликовано: 05.12.2022 22:47 , Обновлено: 05.12.2022

В сети появились спутниковые и просто снимки, запечатлевшие последствия атаки на авиабазу Дягилево в России. На одном из фото прямо с места взрыва видны повреждения бомбардировщика Ту-22м3.

Однако достоверность фото пока официально не подтверждена. Напомним, что в Минобороны РФ заявили лишь о том, что “незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов”. Однако на фото видны серьезные повреждения одно самолёта.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко считает, что на одном из фото видна сверхзвуковая ракета X22, которая была уже снаряжена и размещена на подвеске поврежденного Ту-22М3. “Это означает, что экипаж самолета уже готовился взлетать и убивать на территории Украины”, - написал он.

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Ранее министерство обороны России признало, что по аэродромам в глубине территории РФ были нанесены удары реактивными беспилотниками “советского производства. Российские военные считают, что это сделала Украина.

Россия обвинила Украину в атаке реактивными беспилотниками