Повстанцы в Мали разгромили колонну российской ЧВК "Вагнер". Десятки погибших и взятых в плен

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Опубликовано: 28.07.2024 15:38 , Обновлено: 28.07.2024

Коалиция вооружённых группировок на севере Мали, где преобладают сепаратисты-туареги, заявила в субботу, что убила десятки правительственных солдат и российских наёмников ЧВК "Вагнер" в бою у границы с Алжиром. По информации международного информагентства Reuters, потери со стороны туарегов могли составить два человека, а со стороны наёмников – более 20.

Малийская вооружённая группировка “Постоянное стратегическое партнёрство за мир, безопасность и развитие” (CSP-PSD), оппозиционная официальным властям, заявила, что бои продолжались несколько дней неподалёку от деревни Тинзуатен. По словам одного из повстанцев, в ходе боя «многие десятки» наёмников ЧВК “Вагнер” были убиты либо взяты в плен.

К слову, “вагнеровцы” присутствуют в Мали с 2021 года: в 2020 году власть в стране в очередной раз захватили военные, а год спустя хунта пригласила российскую ЧВК “для обеспечения безопасности”, передала русская служба BBC. В ходе боя туареги также захватили бронетехнику, автоцистерны, грузовики и военный вертолёт “Ми-24”, который пытался прикрыть российских наёмников.

[info_b] Туареги — одно из африканских племён, которое более 100 лет ведёт войну за создание независимого государства. Это народ группы берберов, проживающий в Нигере, Мали, Алжире, Мавритании, Ливии, Буркина-Фасо, Чаде, Нигерии и Египте. [/info_b]

Напомним, в марте 2012 года в малийской столице Бамако произошёл военный переворот. Ситуацией воспользовались туареги, которые подняли восстание, а позже объявили о создании независимого государства на севере Мали — Азавада.

В 2014 году власти и ряд движений туарегов подписали соглашение о прекращении огня, но в стране активизировались группы радикальных исламистов. Действующее правительство Мали пришло к власти путём переворота в 2020 году. Его организовал командир спецбатальона Ассими Гойта, который сместил президента Ибрагима Бубакара Кейту.

Ранее Telegraf.news писал, что 27 июля ракета иранского производства, выпущенная из Ливана, попала в друзский город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. В результате взрыва на футбольном поле погибло 12 подростков и молодых людей в возрасте от 10 до 20 лет, ещё 34 получили ранения. Израиль обвинил в случившемся ливанскую шиитскую группировку «Хезболла», однако та опровергла эти заявления.

Террористы из ливанской «Хезболлы» атаковали Израиль — погибло 12 детей