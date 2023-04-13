Потроллил Пригожина? Экс-президент Украины Порошенко похвалился своей кувалдой

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Опубликовано: 13.04.2023 15:03 , Обновлено: 13.04.2023

В сети появилось видео, на котором бывший президент Украины Петр Порошенко взял в руки кувалду. Он заострил на этом инструменте внимание, когда передавал на фронт мобильные мастерские.

Порошенко, взяв кувалду в руки, объяснил, что «для ТикТока очень не хватает мемов».

«Ключевым элементом этой передвижной авторемонтной мастерской является необычная, очень крутая кувалда. Мы оборудуем каждую передвижную автомастерскую такими кувалдами. Поэтому привет врагам, ждите», — заявил политик.

В соцсетях полагают, что это может быть своеобразный «троллинг» главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, с которым у многих и ассоциируется этот предмет. Например, именно кувалду он положил вместо венка на похоронах российского военкоры Владлена Татарского (которого подорвали в Санкт-Петербурге).

Ранее Телеграф писал, что Пригожин отправил в Европейский парламент футляр из-под скрипки, в который положил кувалду “в крови” с выгравированным логотипом своего вооруженного формирования.

Пригожин отправил в Европарламент окровавленную кувалду