"Потолок цен" для российской нефти приблизился ко дну

Опубликовано: 10.01.2023 11:59 , Обновлено: 10.01.2023

Министерство энергетики России заявило, что работает над дополнительными мерами и уточнениями по ответным мерам на "потолок цен" для российской нефти, установленный странами Евросоюза и G7. Все дело в том, что "потолок" угрожает сравняться с "дном".

В прошлом месяце Владимир Путин подписал указ, который запретил поставки сырой нефти и нефтепродуктов с 1 февраля в течение пяти месяцев тем странам, которые соблюдают ограничение ЕС и G7.

Отметим, что потолок цен позволяет странам, не входящим в ЕС, продолжать импортировать российскую сырую нефть морским путем, но запрещает судоходным, страховым и перестраховочным компаниям обрабатывать грузы российской нефти по всему миру, если только она не продается по цене ниже предельной.

Однако в январе стало известно, что стоимость российской нефти Urals рухнула ниже 38 долларов за баррель. Это вдвое меньше, чем стоимость барреля эталонной марки Brent, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media.

Нефть РФ продавалась вдвое дешевле мировой — Bloomberg

Российской нефти грозит “потолок”, близкий к “дну”

К слову, страны ЕС и G7 ограничили цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель c последующей корректировкой каждые два месяца начиная с января 2023 года. В решении говорится, что изменение будет устанавливать цены на российскую нефть минимум на 5% ниже текущей экспортной цены Urals. Таким образом, в феврале-марте российской нефти грозит потолок на уровне $36.