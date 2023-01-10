Нефть РФ продавалась вдвое дешевле мировой — Bloomberg

Опубликовано: 10.01.2023 08:39 , Обновлено: 10.01.2023

Цена на российскую нефть Urals упала ниже 38 долларов за баррель. Это вдвое меньше, чем стоимость барреля эталонной марки Brent, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media.

Издание привело стоимость нефти за пятницу, 6 декабря. По его данным, российскую нефть продавали по цене 37,8 доллара за баррель, а стоимость Brent составляла 78,57 доллара.

При этом стоимость нефти РФ опустилась ниже установленного Евросоюзом и странами G7 потолка цен в размере 60 долларов за баррель.

По мнению экспертов Bloomberg, причиной увеличения дисконта на российскую нефть могла стать потеря европейского рынка в результате санкций. В частности, РФ зависит от Китая и Индии. Кроме того, стране приходится конкурировать с Ближним Востоком.

К слову, в начале января посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что в ЕС «радикально» уменьшили энергетическую зависимость от РФ, сократив 90% поставок российской нефти в Европу.