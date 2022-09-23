Потери ВСУ составили 9 тыс. солдат — Минобороны Украины

Опубликовано: 23.09.2022 13:49 , Обновлено: 23.09.2022

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 23 сентября заявила, что потери их Вооруженных сил составляют 9 тыс. военных.

«Слава Богу, что это не сотни тысяч. Безусловно, у нас есть Мариуполь, где мы до конца не знаем количество погибших. Это тысячи, но это точно не сотни тысяч. Если у врага больше 50 тысяч, то у нас чуть больше 9 тысяч», — сказала она.

[info_b]По утверждениям Генерального штаба ВСУ на 23 сентября, потери российских войск составили около 56060. [/info_b]

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу после объявления о мобилизации заявил, что потери Украины составили порядка 60 тысяч военных убитыми и около 40 тысяч раненными. То есть, 100 тысяч, что в 11 раз больше, чем назвал Киев.

При этом, по его словам, Россия потеряла 5937 человек. После этого многие россияне, в том числе журналист Алексей Венедиктов, задались вопросом, зачем тогда мобилизация, хоть и «частичная».

[info_b]Кстати, в русской службе Би-би-си утверждают, что ведут поименный список потерь российских военнослужащих в Украине. Всего на 16 сентября журналистам удалось подтвердить информацию о 6 476 погибших солдатах и офицерах.

В то же время в Минобороны Великобритании заявляли, что Россия потеряла 80 тысяч человек, в том числе 25 тысяч — убитыми, Пентагон оценивал потери России убитыми и ранеными в 80 тысяч. [/info_b]

Шойгу объяснил, зачем Путин объявил мобилизацию 300 тысяч россиян

.