Поставки Украине западных танков «не решат проблему» — Зеленский

Опубликовано: 23.01.2023 08:48 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украине Владимир Зеленский заявил, что поставки Киеву западных танков не способны кардинально изменить ситуацию на фронте, так как у России их все равно намного больше.

«Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50 не решает проблему», — заявил он в интервью немецкому ARD.

По словам Зеленского, западные танки все же «делают очень-очень важную вещь», но немного другую. А именно «мотивируют сражаться» украинских военных, «потому что показывают, что весь мир с тобой».

Отметим, 22 января глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила, что Германия не будет возражать против поставок немецких танков Leopard 2, если Польша направит Берлину соответсвующий запрос.

Накануне представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что поставки танков Leopard для ВСУ не утвердили в основном из-за нежелания Германии, хотя ВСУ эта техника нужна для защиты от нового российского наступления.