Берлин не против поставок танков Leopard 2 Украине — Бербок

Опубликовано: 23.01.2023 08:34 , Обновлено: 23.01.2023

Германия не будет возражать, если Польша отправит Украине немецкие танки Leopard 2. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

На вопрос французского журналиста, что произойдет, если Варшава пойдет на такой шаг, Бербок ответила:

«На данный момент такой вопрос не задан, но если бы нас спросили, мы бы не стали мешать».

Отметим, что перед этим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна создаст «меньшую коалицию», которая готова пожертвовать Украине часть своего современного оборудования и современных танков, если Германия все же не согласится отправить 14 Leopard 2.

Моравецкий подчеркнул, что страны-партнеры Украины не будут пассивно наблюдать за войной и не дадут «России захватить Киев, а затем поджечь Европу».

И выразил надежду, что «немцы это поймут быстрее, чем позже».