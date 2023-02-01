Поставки США дальнобойных ракет Киеву «не изменят хода событий» — Песков

Опубликовано: 01.02.2023 13:47 , Обновлено: 01.02.2023

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 февраля отреагировал на информацию СМИ о том, что США в ближайшее время планируют передать Украине ракеты дальностью до 150 км.

Представитель Кремля назвал возможное решение Вашингтона «прямым путем к нагнетанию напряженности, повышению уровня эскалации».

И заявил, что это требует от РФ «дополнительных усилий».

При этом Песков считает, что «это не изменит хода событий, а «специальная военная операция будет продолжаться».

Напомним, накануне агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Соединенные Штаты в ближайшее время планируют передать Украине высокоточные планирующие ракеты Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) с дальностью до 150 км. Их запускают в том числе с установок HIMARS. Согласно карте «покрытия» ракет GLSDB, ВСУ смогут ударить по узкому коридору из Крыма на континентальную Украину.