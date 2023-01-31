Путин ускорил энергетическую революцию в Европе

📊 Анализ

Опубликовано: 31.01.2023 11:39 , Обновлено: 31.01.2023

В 2022 году ветер и солнце впервые произвели в ЕС больше электроэнергии, чем ископаемый газ. Это произошло во многом благодаря действиям президента России Владимира Путина, который хотел поставить Европу на колени с помощью газового шантажа. Но добился, как с ним это часто бывает, обратного.

В последнем отчете аналитического центра по чистой энергетике Ember говорится, что теперь на долю возобновляемых источников энергии приходится рекордная пятая часть (22%) электроэнергии ЕС.

В свою очередь, на долю газовой энергетики пришлось 20% от всей произведенной электроэнергии в ЕС, в то время как на долю угля осталось 16%. Это всего лишь на 1,5% больше, чем в 2021 году. Все благодаря солнечной энергии, которая помогла предотвратить возобновление использования топлива, разрушающего климат, после сокращения поставок газа из России.

“Европа избежала худшего из последствий энергетического кризиса, - заявил руководитель отдела анализа данных Ember Дейв Джонс, передает Euronews. - Потрясения 2022 года вызвали лишь незначительную рябь в угольной энергетике и огромную волну поддержки возобновляемых источников энергии. Любые опасения по поводу восстановления добычи угля теперь мертвы”.

Тем временем, эксперты в ЕС заговорили уже и о том, что возобновляемая электрогенерация начала конкурировать с газовой и по цене. Но возник вопрос с хранением электроэнергии, полученной с помощью ветра и солнца.

Один из ключевых выводов нового исследования, опубликованного берлинской компанией E3 Analytics в партнерстве с Европейским институтом государственной политики, заключается в том, что хранение может помочь повысить безопасность и беспрерывность электроснабжения. А масштабные системы хранения на базе аккумуляторных батарей начинают превосходить ископаемый газ как по цене, так и по производительности, подрывая один из главных аргументов в пользу продления зависимости европейских стран от все более ненадежного топлива.

Переход на возобновляемые источники энергии в ЕС, скорее всего, будет ускорен в 2023 году. Так как согласно прогнозам аналитиков, несмотря на рекордные запасы газа, с которыми Европа завершит зимний сезон, она столкнется с повышением цен перед зимой 2023/24 года.

Кстати, хранилища ЕС и Великобритании к концу зимы 2022/23 будут заполнены более чем на 54%, что значительно выше среднего показателя в 35% за предыдущие 12 лет, сообщило агентство Reuters.