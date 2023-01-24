Посол России обвинил Эстонию в подготовке удара по Санкт-Петербургу

Опубликовано: 24.01.2023 12:01 , Обновлено: 24.01.2023

Посол России в Эстонии Владимир Липаев обвинил Таллин и страны Запад в том, что в прибалтийское государство поставляется оружием, которое может нанести удар по Санкт-Петербургу.,

Российское государственное информационное агентство ТАСС процитировало слова посла в интервью в программе “Соловьев Live”: “Англосаксы были заинтересованы в создании здесь антироссийского форпоста, чтобы оказать давление на Российскую Федерацию. И речь идет не только об экономическом, политическом, культурном, но и военном давлении”.

По его словам, Эстония активно вооружается, “непонятно почему”. При этом, по словам Владимира Липаева, она получает с Запада виды вооружений, которые способны быть нацелены на Санкт-Петербург. “[В Эстонии] создается система противоракетной обороны средней дальности”, - почему-то возмутился российский дипломат.

Его слова прозвучали на неделе дипломатической напряженности между Россией и ее соседями по Балтийскому морю. Вчера Россия заявила, что ухудшает дипломатические отношения с Эстонией, обвинив Таллинн в “тотальной русофобии”. Министерство иностранных дел России заявило, что сообщило эстонскому послу, что он должен уехать в следующем месяце, и обе страны будут представлены в столицах друг друга временным поверенным в делах вместо послов. В ответ и Латвия заявила, что понизит свои дипломатические отношения с Россией в знак солидарности.

А тем временем власти Эстонии планируют закрыть для России выход из Балтийского моря. Эстония запланировала ввести режим прибрежной «прилежащей зоны» в Финском заливе, что фактически закроет Балтийское море для российского флота. О решении сообщил глава МИД страны Урмас Рейнсал.

Эстония решила закрыть для России Балтийское море